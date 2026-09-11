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COSTUME E SOCIETÀ | 11 settembre 2026, 07:40

Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Settembre 2026, «N» come «NÈIR e NEMIS»

Nell’immagine: l’incipit “N”, in Missale Magnum Festivum Domini Georgii Challandi (sec. XV), Priuli e Verducca 1993, copia facsimile posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda.

Nell’immagine: l’incipit “N”, in Missale Magnum Festivum Domini Georgii Challandi (sec. XV), Priuli e Verducca 1993, copia facsimile posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda.

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Nèir e nemis sono parole che accompagna il nono mese dell’anno 2026 come le si ritrovano in Gianrenzo Clivio, in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi

Nèir agg. nero || vlù néir e ugion d’òr ciri vacià sì stërmà ant la bussonà [Tavo] = velluto nero e spillone d’oro uccello osservato qui nascosto nel cespuglio || parèj ëd na lòsna an fior che ant l’oragi pì nèir a foata lë scur ch’a la travond [Clivio] = come un fulmine in fiore che nel temporale più nero fustiga l’oscurità che la trangugia || fumerìa nèira parëss ch’a dagna, an sla toa trun-a, òh fier Piemont, ch’l’é daspërtut, e sensa fior, e sensa lus [Clivio] = nuvola nera di fumo sembra sgocciolare sulla tua cripta, oh fiero Piemonte, che è dappertutto / dovunque, e senza fiori, e senza luce || brassalèt e colié ‘d sent vir-ëd-dorin së smon-o an nèira giojera dë vlu [Tavo] = braccialetti e collane con cento fili di margheritine d’oro si offrono in nera vetrina di velluto || j’alicòrn a volavo ‘n cole sèire ch’i fasìo core ij sercc e ij cometon e an fasìo core noi, se bòje nèire, mòrte ‘dcò lor coma nòst temp pì bon [Barba Tòni] = i cervi volanti volavano in quelle sere in cui noi facevamo correre i cerchi e gli aquiloni e facevano correre noi, quegl’insetti neri, morti anch’essi come il nostro tempo miglioreniss, tërnì

Nemis s.m. nemico || nemis ëd j’amusman sërvaj, për ël bal dël sàber i l’oma ij viton sivalié e milissia vajanta contra ij Sarasin latin, la Badìa sbefiarda sventajanta dij giovo ‘l vej drapò [Tavo] = nemico dei divertimenti selvaggi, per la danza delle sciabole abbiamo i montanari cavalieri e prode milizia contro i Saraceni svelti di mano, l’Abadia beffarda sventolante dei giovani l’antica bandiera.

C.S. Sergi Girardin (Sergio Maria Gilardino), Su Nuraghe

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