Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Settembre 2026, «N» come «NÈIR e NEMIS»

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Nèir e nemis sono parole che accompagna il nono mese dell’anno 2026 come le si ritrovano in Gianrenzo Clivio, in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi

Nèir agg. ▪ nero || vlù néir e ugion d’òr ciri vacià sì stërmà ant la bussonà [Tavo] = velluto nero e spillone d’oro uccello osservato qui nascosto nel cespuglio || parèj ëd na lòsna an fior che ant l’oragi pì nèir a foata lë scur ch’a la travond [Clivio] = come un fulmine in fiore che nel temporale più nero fustiga l’oscurità che la trangugia || fumerìa nèira parëss ch’a dagna, an sla toa trun-a, òh fier Piemont, ch’l’é daspërtut, e sensa fior, e sensa lus [Clivio] = nuvola nera di fumo sembra sgocciolare sulla tua cripta, oh fiero Piemonte, che è dappertutto / dovunque, e senza fiori, e senza luce || brassalèt e colié ‘d sent vir-ëd-dorin së smon-o an nèira giojera dë vlu [Tavo] = braccialetti e collane con cento fili di margheritine d’oro si offrono in nera vetrina di velluto || j’alicòrn a volavo ‘n cole sèire ch’i fasìo core ij sercc e ij cometon e an fasìo core noi, se bòje nèire, mòrte ‘dcò lor coma nòst temp pì bon [Barba Tòni] = i cervi volanti volavano in quelle sere in cui noi facevamo correre i cerchi e gli aquiloni e facevano correre noi, quegl’insetti neri, morti anch’essi come il nostro tempo migliore → niss, tërnì

Nemis s.m. ▪ nemico || nemis ëd j’amusman sërvaj, për ël bal dël sàber i l’oma ij viton sivalié e milissia vajanta contra ij Sarasin latin, la Badìa sbefiarda sventajanta dij giovo ‘l vej drapò [Tavo] = nemico dei divertimenti selvaggi, per la danza delle sciabole abbiamo i montanari cavalieri e prode milizia contro i Saraceni svelti di mano, l’Abadia beffarda sventolante dei giovani l’antica bandiera.