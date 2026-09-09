Tre biellesi protagonisti alla Spartan Race di Verbier FOTO

Tre biellesi protagonisti alla Spartan Race di Verbier, in Svizzera.

Eric Marciano, Giovanni e Fabrizio Cherchi hanno affrontato la versione Beast da 25 chilometri (con 1500 metri di dislivello e vari ostacoli), inserita nella National Series, dove il punteggio ottenuto in gara si sommava a quella svolta lo scorso giugno a Sainte-Croix.

Marciano è arrivato primo nella sua categoria, con un tempo pari a 3 ore e 11 minuti, che gli ha permesso di conquistare anche la vittoria nella National Series, grazie al successo di Sainte-Croix.

Nella stessa categoria anche Giovanni Cherchi, giunto 16° in 4h13’, nonostante un problema fisico che gli ha impedito di esprimere tutto il suo potenziale; Fabrizio Cherchi, invece, è giunto al traguardo in 7° posizione nella categoria 60+.

Assieme a loro anche Susi Costa Boschetto, Marilena Romano e Claudio Schiaparelli che hanno gareggiato nella versione sprint open da 7 km non competitiva.