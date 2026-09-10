Emanuele Filiberto di Savoia, una giornata nel Biellese tra incontri e ricordi FOTO

Bagno di folla per il “principe” Emanuele Filiberto di Savoia che lunedì 7 settembre ha trascorso una giornata tutta biellese, con il clou nell'incontro aperto al pubblico al Circolo Sociale.

In mattinata si è recato presso la gioielleria Boglietti, dove ha visitato anche il laboratorio, quindi la visita al museo Fila e un assaggio di pizza Margherita. Nel tardo pomeriggio l'arrivo in piazza Martiri dove si teneva l'ultima, affollatissima giornata di Bolle di Malto. Dopo diversi autografi, foto e selfie, Emanuele Filiberto è salito al Circolo dove lo aspettavano almeno 150 persone che lo hanno applaudito e ascoltato nei suoi racconti e ricordi d'infanzia. Aneddoti curiosi e inediti sulla famiglia Savoia che fanno da sfondo al suo ultimo libro “La Regina di Maggio”, imperniato sulla figura della nonna Maria José, consorte del re Umberto II e regina d'Italia per soli 35 giorni.

Il principe ha donato al presidente del Circolo Sociale Giorgio Durando alcune sue grandi fotografie ufficiali autografate , mentre la pasticceria Massera gli ha regalato una grande scatola contenente confezioni dei suoi prelibati biscotti.

Lunghe file di ammiratori anche per i firmacopie e i selfie che hanno concluso, dopo una cena tutta piemontese, la lunga giornata biellese.

L'indomani il principe aveva appuntamento al lanificio Piacenza di Pollone per poi dirigersi verso Milano dove ha registrato negli studi di Canale 5 una puntata di Verissimo.