Pettinengo, la scuola media al Festival Nazionale dell’Innovazione: focus su IA e fake news

Quest'anno la scuola secondaria di primo grado di Pettinengo è stata selezionata dal comitato del Festival Nazionale dell’Innovazione scolastica di Valdobbiadene con un progetto sull’I.A. e le fake news.

Il tema di quest’anno era “Intelligenza, intelligenze: apprendere con l’I.A. esperienze e impatti. La professoressa Stefania Fornaro e il professor Matteo Strobino hanno portato avanti un progetto nell’ambito dell’educazione civica molto ambizioso: non si sono limitati all’insegnamento dell’uso critico e consapevole dell’Intelligenza Artificiale, insegnando a formulare prompt precisi e l’uso dei chatbot per personalizzare lo studio, ma hanno voluto approfondire la tematica delle fake news.

Partendo da un approccio filosofico, è stato esplorato il mondo della disinformazione, gli allievi hanno imparato a distinguere notizie vere da quelle false, sia attraverso la gamification sia attraverso un metodo di lavoro e di ricerca che si è concluso con una presentazione multimediale di una “bufala” inventata e scritta ad arte da loro. Un progetto che ha messo in gioco gli studenti, non solo permettendo loro di familiarizzare con le nuove tecnologie e il mondo del futuro, ma consolidando competenze fondamentali come scrittura creativa, pensiero critico e metodo di studio.

Per i due colleghi è stato emozionante partecipare al Festival, non solo perché hanno avuto modo di spiegare il loro progetto a colleghi provenienti da tutta Italia che chiedevano consigli e delucidazioni sulle varie fasi di lavoro, ma anche per i vari “feedback positivi” ricevuti.

Un’altra nota degna d’orgoglio è che la scuola media di Pettinengo è stata l’unica scuola secondaria di primo grado piemontese ad essere selezionata in questa edizione 2026.