20 anni di impegno e solidarietà, due eventi per celebrare il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao FOTO

Nell’ultimo fine settimana di agosto a Valle San Nicolao si sono svolte due iniziative per ricordare i primi 20 anni di attività del Gruppo di Volontariato. Sabato sera nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale è andato in scena lo spettacolo di Storie di piazza, “Il Gazzettino della Rovella – notizia dal Sanatorio di Bioglio”.

Un racconto, toccante e coinvolgente, sulle storie delle ospiti femminili della struttura. Un adattamento teatrale di Oriana Minnicino (che ha anche curato la regia) e di Veronica Morellini che prendendo spunto da una raccolta di giornalini realizzati dalle degenti del sanatorio di Bioglio, ha offerto agli spettatori una visione sulla sofferenza, sulla quotidianità e sulle emozioni di una struttura sanitaria che ha caratterizzato la vita sociale di questo territorio. Numerosissimo il pubblico presente che ha applaudito lo spettacolo e rivissuto molte delle vicende e delle emozioni dell’ex sanatorio e dei suoi protagonisti, ospiti e personale.

La serata era stata aperta da un un’introduzione del presidente del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV, Fabrizio Sartore che ha ripercorso la storia dell’associazione, nata per essere una risorsa per il territorio, un supporto alle situazioni di bisogno, disagio e fragilità. Un sostegno alle tante incombenze quotidiane in un piccolo paese, con sempre meno servizi e una popolazione sempre più anziana. Un progetto di impegno personale e collettivo di condivisione e collaborazione per realizzare una comunità solidale con il fine della solidarietà umana, sociale, civile e la promozione della qualità della vita. In questi 20 anni il gruppo di volontariato è diventato una realtà consolidata grazie alle volontarie e ai volontari che hanno offerto e continuano ad offrire il proprio tempo e impegno gratuitamente e con grande disponibilità per i servizi di trasporto, la consegna di pasti a domicilio, l’assistenza sullo scuolabus, le attività di incontro e animazione, l’erogazione di sostegni economici, la realizzazione di opere a servizio della collettività.

Il presidente prima della proiezione di un video che ripercorre questi 20 anni di attività a Valle San Nicolao (visibile al link https://youtu.be/DWF36AVknpc), ha ringraziato tutte le persone che hanno collaborato per questa manifestazione, dal Circolo Amici alla compagnia teatrale parrocchiale “Gli scampoli” e in particolare Andrea e Roberto. Ha quindi rivolto grande e sentito ringraziamento alle volontarie e ai volontari che in questi 20 anni che con il loro generoso operare a favore delle persone sono state il vero esempio di impegno sociale e solidarietà civile e che permettono a questo territorio di essere un po’ più vivibile e accogliente.

La manifestazione è poi proseguita domenica con il pranzo del volontariato a cui hanno preso parte soci e volontari, oltre a molte altre persone che hanno così voluto testimoniare la propria vicinanza all’associazione. In particolare, durante il convivio il gruppo Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao ha donato una targa ricordo al volontariato per questo impegno ventennale.

La festa si è conclusa con l’impegno a continuare nelle attività di volontariato per garantire servizi, risposte ai bisogni delle persone, un sostegno concreto alle situazioni di difficoltà e con un appello per avere nuove risorse, nuovi volontari disponibili a offrire parte del proprio tempo e un po’ di disponibilità a favore del paese e delle persone di questo territorio. Chi fosse disponibile può contattare direttamente i volontari, telefonare al numero 3484760663 o scrivere alla mail volontariatovalle@gmail.com. Per continuare, con più forza e maggiori risorse, a costruire una comunità solidale.