 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 09 settembre 2026, 18:30

Al Grattacielo della Regione Piemonte l’evento conclusivo dei Consiglio Comunali dei Piccoli

Dichiara Elena Rocchi della Lista Civica Cirio Presidente PML: “Da Candelo un esempio di educazione civica e partecipazione che si estende a tutta la nostra regione”.

Al Grattacielo della Regione Piemonte l’evento conclusivo dei Consiglio Comunali dei Piccoli

Al Grattacielo della Regione Piemonte l’evento conclusivo dei Consiglio Comunali dei Piccoli

Oggi al Grattacielo della Regione Piemonte si è svolto l’evento conclusivo del percorso dei Consigli Comunali dei Piccoli (CCP), promosso nell’ambito del progetto nazionale “Co-struiamo Gentilezza” e della rete dei Consigli Comunali dei Piccoli – Spazio alla Gentilezza.

«Sono felice di constatare come da Candelo, sede del primo Consiglio Comunale dei Piccoli in Piemonte, questa buona pratica di educazione civica e di partecipazione dei più giovani si sia ampiamente diffusa nella nostra regione, coinvolgendo tanti Comuni, tante famiglie e soprattutto tanti bambini della scuola dell’infanzia che, anticipando il percorso dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze, possono fare un’esperienza divertente e formativa» commenta Elena Rocchi, consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente, che ha preso parte all’evento.

Si sono così concluse le attività sviluppate durante l’anno scolastico 2025-26 con l’obiettivo di dare voce ai bambini e valorizzare il loro contributo alla costruzione di comunità più attente, inclusive e gentili. Il progetto pilota sui Consigli Comunali dei Piccoli, dedicati ai bambini di 4 e 5 anni, al momento ha coinvolto 14 istituti comprensivi del Piemonte per un totale di 19 scuole dell'infanzia, tra le province di Biella, Torino, Cuneo, Alessandria e Asti.

«Ci tengo a ringraziare, oltre agli organizzatori del Progetto Nazionale Co-struiamo Gentilezza, gli insegnanti per la disponibilità e i responsabili scolastici per l’adesione a un progetto che è un grande investimento sul futuro delle istituzioni e sulla vivibilità dei nostri centri: una comunità funziona bene quando coloro che la compongono si rispettano, si ascoltano e si aiutano. Il potere della gentilezza e il valore della partecipazione sono un insegnamento fondamentale per i bambini», ha proseguito Rocchi.

«Ci tengo a ringraziare anche tutti i bimbi che hanno preso parte alle attività – conclude Rocchi -: è giusto che i grandi ascoltino i vostri progetti e le vostre idee, perché il comune non è un edificio in cui lavorano tanti adulti ma il comune siamo tutti noi».

c. s. Lista Cirio Presidente g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore