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SPORT | 06 settembre 2026, 08:30

Bocce, a Buronzo la riunione dei presidenti dell'Alto Piemonte

Bocce, a Buronzo la riunione dei presidenti dell'Alto Piemonte (foto di repertorio)

Bocce, a Buronzo la riunione dei presidenti dell'Alto Piemonte (foto di repertorio)

Lunedi sera, dalle 21, al centro sportivo di Buronzo, si svolgerà la riunione dei presidenti dell'Alto Piemonte (Biella, Domodossola, Novara, Vercelli). All'ordine del giorno la 75a Boccia d'Oro edizione 2027, il tesseramento che quest'anno sarà on line, tornei e gare invernali.

Sante Tregnago

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