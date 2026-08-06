Isole Vergini Britanniche, cinema e folklore al 284 Excellence Film Festival

MILANO (ITALPRESS) - Il 284 Excellence Film Festival torna nel 2026 con un obiettivo chiaro: rendere le Isole Vergini Britanniche una destinazione di riferimento per registi, appassionati di cinema e viaggiatori alla ricerca di un volto diverso dei Caraibi.

In programma dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, il festival accenderà i riflettori su Caribbean Folklore & Fables: storie di jumbies, spiriti ancestrali, leggende, miti e tradizioni orali tramandate di generazione in generazione.

Tra acque turchesi, marine, rilievi tropicali e autentiche comunità locali, l'edizione 2026 trasformerà le Isole Vergini Britanniche in un set cinematografico. Proiezioni, incontri e momenti culturali inviteranno gli ospiti a scoprire le isole non soltanto come destinazione di lusso e per la vela, ma anche come luogo di immaginazione, identità e narrazione.

Il festival accoglierà opere internazionali, regionali e nazionali, restando aperto a film di ogni genere. Al centro vi è la missione di dare alle storie caraibiche una voce globale, mettendo in contatto i talenti locali con registi, produttori, piattaforme e pubblico internazionale.

Tra i momenti di punta figura il concorso studentesco di cortometraggi da smartphone "Say Less", dedicato ai giovani filmmaker delle fasce di età 9-14 e 15-19 anni, chiamati a realizzare cortometraggi girati interamente con smartphone o tablet. L'iniziativa porta nuova energia al festival e offre ai visitatori uno sguardo sulla prossima generazione della creatività caraibica.

Per le produzioni internazionali, le Isole Vergini Britanniche si stanno inoltre affermando come una destinazione in grado di offrire condizioni favorevoli alle produzioni cinematografiche. La Film Commission supporta i produttori nella ricerca delle location, nell'agevolazione delle procedure di autorizzazione, nel coordinamento logistico, nel contatto con partner locali e nell'assistenza operativa, rendendo il territorio sempre più competitivo per progetti cinematografici e televisivi.

A rendere unico il festival è la sua atmosfera: intima, vivace e collaborativa. Qui il cinema non resta confinato nelle sale, ma attraversa le isole, dal mare alle comunità, dalle leggende locali al dialogo internazionale.

Con il supporto del Miami Film Festival, del BronzeLens Film Festival e del Conch Shell International Film Festival, il 284 Excellence Film Festival si sta affermando come una nuova porta d'accesso culturale ai Caraibi.

Nel 2026, le Isole Vergini Britanniche invitano il mondo a scoprire un festival in cui cinema, viaggio e folklore si incontrano e dove i Caraibi non sono soltanto la scenografia, ma i veri protagonisti. Per maggiori informazioni, visitare: 284excellencefilmfestival.com

-foto ufficio stampa Isole Vergini Britanniche -

(ITALPRESS).