 / Ultim'ora

Ultim'ora | 31 luglio 2026, 13:51

Verona, anziana trovata accoltellata in casa: fermato il figlio

Verona, anziana trovata accoltellata in casa: fermato il figlio

(Adnkronos) - Una anziana ultraottantenne è stata trovata morta in casa nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, in uno stabile di via Boccioni, nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata. 

La Squadra mobile di Verona ha fermato e portato in questura il figlio 52enne della donna in attesa dell’interrogatorio del magistrato. Nella casa, sotto sequestro, stanno operando i tecnici della polizia scientifica per i rilievi. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore