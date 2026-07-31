Felicia nuovo official healthy food partner di Juventus Football Club

(Adnkronos) - Felicia, brand di punta di Andriani Società Benefit, annuncia una partnership pluriennale con Juventus Football Club, diventando Official Healthy Food Partner del Club bianconero. L’accordo, che nasce dall’incontro tra due realtà che condividono valori come innovazione, ricerca dell’eccellenza e attenzione alla qualità della vita, ha come obiettivo la promozione di modelli di consumo sempre più consapevoli, valorizzando il ruolo di un’alimentazione equilibrata come parte integrante di uno stile di vita attivo. Felicia sarà presente all’interno dell’ecosistema Juventus attraverso un programma strutturato che prevede visibilità, contenuti digitali ed esperienze dedicate ai tifosi e alla community bianconera. L’accordo include la presenza all’interno dell’Allianz Stadium durante le partite di Serie A e Coppa Italia, attività presso lo Juventus Training Center e la realizzazione di contenuti esclusivi sviluppati in collaborazione con Juventus Creator Lab, che offre un accesso diretto alla vasta audience globale di Juventus sui social media, con oltre 190 milioni di follower.

Il progetto coinvolgerà anche direttamente il mondo sportivo del Club: i prodotti Felicia entreranno infatti a far parte del piano nutrizionale della Prima Squadra maschile, confermando la comune attenzione verso qualità, innovazione e benessere. Una scelta coerente con l’impegno del brand nel promuovere uno stile salutare ispirato alla dieta mediterranea e alla biodiversità a tavola, attraverso prodotti naturalmente privi di glutine, ricchi di proteine vegetali e cereali integrali, ideali anche per gli sportivi.

“Questa partnership segna una tappa importante nel percorso che vede Felicia consolidare la propria presenza nel mondo dello sport attraverso la promozione di uno stile alimentare positivo e responsabile - afferma Marco Lentini, direttore Marketing Andriani Società Benefit - Collaborare con una realtà come Juventus significa contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza su temi legati al benessere, al gusto e alla valorizzazione della biodiversità alimentare. È l'incontro tra valori condivisi e una comune capacità di creare connessioni autentiche tra persone, generazioni e territori”.

“L’accordo fra Juventus e Felicia - ha aggiunto Peter Silverstone, chief Business Officer di Juventus - rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di iniziative capaci di generare valore sia per il Club sia per i suoi partner. L’integrazione concreta dei prodotti Felicia nell’alimentazione quotidiana dei nostri atleti testimonia in modo autentico il loro utilizzo nella vita dei giocatori bianconeri. Questa partnership contribuisce inoltre a rafforzare il nostro ecosistema, grazie all’ingresso di un brand altamente riconoscibile che condivide il nostro impegno in termini di innovazione, qualità e benessere”.