Legge elettorale, Camera boccia emendamento centrodestra su preferenze per un voto

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha respinto per un voto l'emendamento Fdi-Noi Moderati-Udc sulle preferenze. La bocciatura, con voto segreto, è arrivata con 188 contro e 187 sì.L'esito del voto è stato accolto da un boato di esultanza delle opposizioni. L'emendamento alla legge elettorale prevedeva insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a tre preferenze della stessa lista.-foto Ipa Agency - (ITALPRESS).
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