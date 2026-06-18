 / Video

Video | 18 giugno 2026, 14:41

Durigon: "Governo sta dando risposte al problema del calo demografico"

Durigon: &quot;Governo sta dando risposte al problema del calo demografico&quot;

(Adnkronos) - "Questo governo sta intervenendo sul cambiamento demografico e lo sta facendo con interventi che cercano di accrescere il numero delle famiglie e con un piano casa. Non solo: sono state date risposte sulla previdenza complementare, sul futuro che passa da un innalzamento dell'età, sul salario pensionistico. La demografia condiziona la società perché l'innalzamento dell'età pone rimedi diversi rispetto a quelli che noi abbiamo oggi; ma c'è un mondo che cambia velocemente anche grazie all'Intelligenza artificiale e quindi le necessità dei giovani che entrano nel mondo del lavoro con un accompagnamento di flessibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Questo sarà un tema fondamentale nella prossima finanziaria". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, in occasione della VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le prime dal territorio

Biella

La Maturità di Luca Pozzato, direttore GAL Montagne Biellesi: &quot;Quella sera in Burcina con gli amici di sempre&quot;

La Maturità di Luca Pozzato, direttore GAL Montagne Biellesi: "Quella sera in Burcina con gli amici di sempre"

"Era la primavera-estate del 2004. Ricordo di aver trascorso la notte prima degli esami non con i...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore