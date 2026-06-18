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Ultim'ora | 18 giugno 2026, 17:08

Vasco Rossi, il figlio Luca compie 35 anni: "Gli auguro tanta gioia e salute"

Vasco Rossi, il figlio Luca compie 35 anni: &quot;Gli auguro tanta gioia e salute&quot;

(Adnkronos) - "Oggi il mio Lukito kom-pie 35 anni". Comincia così la dedica di Vasco Rossi per il figlio Luca Rossi Schmidt, nato dall'amore tra il rocker e Laura Schmidt, che ieri, mercoledì 17 giugno, ha spento 35 candeline. Luca è il terzo figlio di Vasco Rossi, è nato il 17 giugno del 1991 e nella vita collabora attivamente con il padre come coautore di brani musicali.  

 

 

"Gli auguro tanta gioia e tanta salute! Ovviamente anche tanto altro, ma queste sono le cose più importanti. Evviva", ha scritto il cantautore italiano a corredo di tre scatti di vecchia data che ritraggono insieme padre e figlio.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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