Vasco Rossi, il figlio Luca compie 35 anni: "Gli auguro tanta gioia e salute"

(Adnkronos) - "Oggi il mio Lukito kom-pie 35 anni". Comincia così la dedica di Vasco Rossi per il figlio Luca Rossi Schmidt, nato dall'amore tra il rocker e Laura Schmidt, che ieri, mercoledì 17 giugno, ha spento 35 candeline. Luca è il terzo figlio di Vasco Rossi, è nato il 17 giugno del 1991 e nella vita collabora attivamente con il padre come coautore di brani musicali.

"Gli auguro tanta gioia e tanta salute! Ovviamente anche tanto altro, ma queste sono le cose più importanti. Evviva", ha scritto il cantautore italiano a corredo di tre scatti di vecchia data che ritraggono insieme padre e figlio.