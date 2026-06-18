Meloni “L’Europa deve concentrarsi sulle grandi questioni strategiche”

ROMA (ITALPRESS) - "Mentre ci avviciniamo al settantesimo anniversario dei Trattati di Roma, siamo chiamati a riflettere sull'Europa che vogliamo e dobbiamo costruire. E' evidente che non basta più essere una grande piattaforma commerciale o regolatoria. Servono autonomia strategica, capacità industriale, sovranità tecnologica, potenza finanziaria. E l'Europa deve essere pronta a usare la forza geopolitica e geoeconomica di cui dispone. Vogliamo un'Europa che concentri le proprie energie sui grandi temi strategici dove è vitale unire le forze, ma che lasci agli Stati nazionali la competenza sugli ambiti dove da soli possono ottenere risultati migliori". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del "Future Investment Initiative Priority Summit Europe 2026" che si svolge a Roma. "Nel farlo, una priorità deve essere rafforzare le sinergie con i nostri partner. A partire dalla cooperazione tra Europa e Golfo, che ha un enorme potenziale inespresso e che può essere decisiva per unire Occidente e Oriente, Africa e Asia", aggiunge. "L'Italia intende giocare un ruolo di primo piano in questo processo, come porta d'accesso verso l'Europa e naturale hub energetico, logistico e commerciale nel Mediterraneo.Lavorando insieme, Europa e Golfo potranno offrire al mondo un modello replicabile e scalabile di cooperazione strategica, capace di trasformare energia, commercio, infrastrutture, interconnessioni in fattori di stabilità e non di vulnerabilità", conclude Meloni.(ITALPRESS).-Foto: Palazzo Chigi-