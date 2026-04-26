MotoGp, oggi Gp Spagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 26 aprile, va in scena il Gran Premio di Spagna - in diretta tv e streaming - sul circuito di Jerez, quarto appuntamento del motomondiale. Si riparte dalla doppietta Aprilia nel Gp delle Americhe, dove ad Austin Marco Bezzecchi, leader della classifica Piloti, aveva trionfato di fronte a Jorge Martin e alla KTM di Pedro Acosta.

La gara lunga oggi va in scena dopo l'antipasto della Sprint, vinta ieri da Marc Marquez, al rientro nel Motomondiale dopo 245 giorni, davanti a Pecco Bagnaia per la doppietta Ducati. Marquez oggi cerca il bis partendo dalla pole position dopo il miglior tempo ottenuto nelle qualifiche. La griglia di partenza:

1a Fila

1. Marc Marquez - Ducati Lenovo Team 1'48''087

2. Johann Zarco - Castrol Honda LCR + 0''140

3. Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 Racing Team +1''010

2a Fila

4. Marco Bezzecchi - Aprilia Racing + 1''028

5. Alex Marquez - BK8 Gresini Racing MotoGP + 1''059

6. Pedro Acosta - Red Bull KTM Factory Racing + 1''143

3a fila

7. Jorge Martin - Aprilia Racing + 1''422

8. Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 + 2''377

9. Raul Fernandez - Trackhouse MotoGP Team + 2''437

4a Fila

10. Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team +2''940

11. Ai Ogura Trackhouse Aprilia +3''023

12. Fermín Aldeguer - BK8 Gresini Racing +3''357.

Il Gran Premio di Spagna è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 14. La gara sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.