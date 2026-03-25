Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: 80 metri quadrati sullo stesso pianerottolo di Forza Italia

(Adnkronos) - Sarà a pochi passi dalla Camera, in via in Lucina 17, la sede nazionale del partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale. Non solo: i circa ottanta metri quadri, quattro stanze, con corridoio centrale e reception all'ingresso, dove si lavora ancora per l'allestimento finale, tra roll up per le pareti in arrivo, gadget sparsi qua e là, mentre già fanno bella mostra un crocifisso alla parete e una statuina con la vergine Maria sulla scrivania che sarà del generale, sono al terzo piano dello stabile di prestigio che ospita la sede romana di Forza Italia. "Roma caput mundi, quindi la sede a Roma è essenziale e sarà il cuore battente del partito", dice un soddisfatto Vannacci all'AdnKronos, raccontando lo sbarco nel cuore della città eterna.

I 'camerati futuristi' di Vannacci saranno quindi vicini di pianerottolo della sede del partito fondato da Silvio Berlusconi. Facile immaginare incroci e conciliaboli tra il partito più a destra del panorama italiano e quello di tradizione 'liberal' del centrodestra. Tra l'ex capo della Folgore Vannacci e il vicepremier Antonio Tajani, spesso al lavoro nella sede azzurra. "Se lo incontrerò lo saluterò cordialmente come faccio con chiunque incontri, magari gli offro anche un caffè....", dice Vannacci, dichiarando subito di voler rapporti di 'buon vicinato'. A quanto apprende AdnKronos -che in mattinata ha potuto visitare in anteprima la location scelta dal generale per divenire la 'testa di ponte' nella Capitale- la struttura sarà pronta nelle prossime ore, in vista dell'inaugurazione ufficiale di lunedì 30 marzo, organizzata per la serata.

Poi, all'indomani, già attesa la prima conferenza stampa di Futuro nazionale, dove Vannacci farà il punto a tutto campo, parlando di attualità, a partire dal referendum e fibrillazioni del governo, ma anche di scenari esteri. Con rumors insistenti su possibili comunicazioni di importanti novità per il partito, per ora top secret. Da aprile, quella di via in Lucina, sarà la principale sede del partito lanciato ad inizio anno dall'ex capo della Folgore. Negli uffici, viene assicurato, il generale conta di essere presente almeno due o tre volte al mese, fermo restando l'impegno a Bruxelles e il tour che lo vede macinare chilometri e città per inaugurare comitati vannacciani e altre sedi di partito. Ci saranno poi collaboratori e militanti, che saranno presenti nei nuovi uffici, dal mese prossimo.

Da un punto di vista amministrativo, lo stabile che negli ultimi tempi era saltuariamente utilizzato da Confimprenditori, era nella disponibilità del manager Stefano Ruvolo (presidente di Patto Italia) che nelle scorse settimane ha siglato un'intesa con lo stesso Vannacci. Sempre sul fronte della logistica, da segnalare che da oggi i luogotenenti di Vannacci, i deputati Pozzolo, Sasso e Ziello, hanno ottenuto degli uffici per la loro componente alla Camera. Si tratta di alcune stanze, in via uffici del Vicario, di fronte al palazzo dei gruppi parlamentari, dove è già stata allestita una sala stampa con il maxi-poster del logo di Futuro nazionale.

"Qui -spiega Sasso- potremo fare in pace le nostre conferenze stampa...". Nella sede romana, tornando a via in Lucina, il partito di Vannacci, è già al lavoro per l'organizzazione dell'assemblea costituente di Futuro nazionale. Assemblea che si terrà il 13 e 14 giugno proprio nella capitale (probabilmente in un maxi-spazio nei pressi del Vaticano), come ha annunciato lo scorso 15 marzo Vannacci al termine del suo spettacolo al teatro Verdi di Montecatini. Oggi arriva pure il dato aggiornato sul tesseramento, partito a inizio mese: "Abbiamo passato soglia 15mila iscritti", parola di generale. (di Francesco Saita)