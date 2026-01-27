Sanremo, Adinolfi: "Come mai Carlo Conti ha cast tutto proPal? Nuovo antisemitismo è odio per Israele"

(Adnkronos) - "Leggo che Levante non andrebbe all’Eurovision di Vienna perché anche nel 2026 'è stato invitato Israele'. Contro Israele 'Stato genocida' boicotteranno Vienna anche la Spagna di Sanchez, Olanda, Islanda, Slovenia, Irlanda. A Sanremo, che ha fatto esplodere i fenomeni Mahmood e Ghali, stavolta Ermal Meta canterà la canzone proPal su Gaza mentre lo sconosciuto italo-tunisino Sayf coprirà la quota islamica obbligatoria tra i big. Malika Ayane si limita a vantare un padre marocchino, islamico. Non risultano inviti di Carlo Conti a cantanti ebrei, eppure ce ne sono di ben più noti di Sayf che hanno origini ebraiche e hanno fatto la storia del festival, come Enrico Ruggeri e Elio delle Storie Tese. Il nuovo nazismo è qui e si chiama islamismo, il nuovo antisemitismo è qui, ed è l’odio per Israele". E' quanto dice all'Adnkronos il presidente del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, in occasione della Giornata della memoria, istituita per commemorare le vittime della Shoah.

''La presidente delle comunità ebraiche, Noemi Di Segni, sulla scelta del cantante antiisraeliano Ghali come star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Cortina, ha solo dichiarato: 'Auspico che Ghali abbia ricevuto delle linee guida sul ruolo che deve svolgere e vi si attenga'. Subito il Pd ha gridato contro la 'censura preventiva' - aggiunge Adinolfi - Nulla ho sentito dire né a Ghali né al Pd, né a Levante né al premier spagnolo Sanchez sul fatto che sfileranno alla cerimonia di apertura olimpica gli atleti della nazionale iraniana in rappresentanza di un regime islamista dittatoriale che in una sola notte ha ucciso 30.304 ragazzi che manifestavano nelle strade di Teheran e delle altre città persiane. Gli ayatollah musulmani, gli stessi che predicano il sostegno alla Palestina e la distruzione dello Stato di Israele, hanno ordinato di sparare sui giovani 'in mezzo agli occhi, senza pietà'. Allo stesso modo ucciderebbero ogni ebreo''.

''Il nuovo nazismo è qui e si chiama islamismo - sottolinea - il nuovo antisemitismo è qui ed è l'odio per Israele. Per questo Carlo Conti non invita cantanti ebrei, Levante boicotta Israele, Ghali fa la star proPal, Sanchez vuole i leader dello Stato ebraico in prigione ma non chiede analogo trattamento per Khamenei, il Pd grida alla censura dei poveri islamisti pro Hamas che nel frattempo solo ieri ha restituito alla famiglia l’ultimo corpo di uno dei 1.450 ebrei uccisi o presi in ostaggio il 7 ottobre 2023. Auschwitz l’avete dimenticato. Buona giornata della memoria corta'', conclude.