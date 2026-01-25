Prima Pagina
domenica 25 gennaio
Rita Paola Preta Cicci in Angelini
Corinna Mercandino, ved. Gilardino
Giuseppe Salaorni
Carmela Vignola D'Autilia
sabato 24 gennaio
Celestino Giardino
Renzo Prella
Edda Gatta in Righetti
Elena Cortiula in Gili
Romano Lunardon
Bruno Corradi
|
25 gennaio 2026, 19:17
Emilia Poletti, ved. Guala
Le prime dal territorio
Biella
Biella Rugby, Campionato Serie A Elite - IX giornata
BIE-COL Biella Rugby v HSB Colorno 28–24 (10-5)
Circondario
Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo FOTO e VIDEO
Cossato e Cossatese
Furto a Lessona: rompono il vetro e rubano dell'oro
Valli Mosso e Sessera
“Le Arance della Salute” arrivano a Ponzone: i volontari in piazza XXV Aprile per la ricerca sul cancro FOTO
Valle Elvo
Presentate a Graglia le maschere del Carnevale, proseguono le celebrazioni FOTO
Valle Cervo
Oggetti rubati ritrovati a Cossato e Pralungo
Basso Biellese
Sport e motori a Roppolo: pranzo di gala per Biella Motor Team FOTO e VIDEO
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Domani la Festa di Sant’Antonio Abate: tradizione, fede e sfilata nel cuore di Vigliano
Biella Motori
Best Auto, nasce a Biella il nuovo autosalone: un progetto costruito nel tempo FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Tante cose da fare a Biella il 24 e il 25 gennaio
Fashion
Milano Unica 2026: USA (+13,5%) e Francia (+8,5%) trainano la crescita dei buyer FOTO
Music Cafè
L'Anima della Viola: tra lirismo romantico e modernità strutturale
Vita Eco e Casa
Vama Divani e il fascino senza tempo del Chesterfield: come si riconosce un divano di qualità
