Migliori shampoo volumizzanti: come sceglierli e usarli

Gli shampoo volumizzanti sono formulati per dare più corpo e sostegno ai capelli fini, piatti o che si afflosciano facilmente, senza appesantire la radice. L’obiettivo è migliorare la percezione di spessore e la durata della piega, rispettando al tempo stesso cuoio capelluto e fibra.​

Volumizzante per i capelli fini e lisci

Un volumizzante per i capelli fini e lisci deve essere particolarmente leggero: sono da preferire shampoo con poca componente condizionante e con attivi che sollevano la radice. In questi casi può essere utile alternare lo shampoo volumizzante a uno specifico per uso frequente, per evitare accumuli di prodotto e mantenere lucentezza naturale.​

Volumizzante per i capelli ricci e mossi

Per un volumizzante per i capelli ricci e mossi è importante che la formula rispetti la struttura del riccio, evitando tensioattivi troppo aggressivi che seccano e fanno perdere definizione. In genere si cercano shampoo volumizzanti che diano leggerezza alle radici ma lascino le lunghezze morbide, così che il riccio possa espandersi senza effetto piatto.​

Shampoo e balsamo volumizzanti: come abbinarli

L’abbinamento di shampoo e balsamo volumizzanti aiuta a ottenere un risultato più completo, purché il conditioner sia davvero leggero e applicato solo su lunghezze e punte. Il risciacquo accurato è fondamentale: eventuali residui di balsamo sulle radici riducono immediatamente l’effetto volume.​

Come scegliere i migliori shampoo volumizzanti

1. Capire il tuo tipo di capelli

Capelli fini e piatti

Hanno bisogno di formule leggere che non appesantiscano le ciocche. Cerca shampoo volumizzanti con agenti che sollevano dalla radice come Kerastase Bain Volumifique o Matrix High Amplify.

Le formule troppo idratanti riducono il volume.​

Capelli secchi o danneggiati

Serve volume + nutrizione: proteine e cheratina rinforzano. Prova Redken Volume Injection o Davines Volu.

Capelli grassi alla radice

Volumizzanti purificanti evitano l'effetto piatto. Joico Joifull Volumizing Shampoo è ideale.​

Capelli colorati

Scegli “color-safe” senza solfati aggressivi come Moroccanoil Volume Extra.

2. Leggere l'etichetta: cosa cercare

Ingredienti top : Proteine vegetali (grano, riso), biotina, pantenolo, ginseng. Formule leggere senza siliconi pesanti.​

Da evitare : Oli ricchi, siliconi densi che appesantiscono.​

3. Parole chiave utili: "Volumizing", "Lightweight", "For fine hair", "Lift/Body".​

4. Consigli pratici

Non confondere idratazione con volume.

Balsamo leggero solo su lunghezze.

Usa clarifying shampoo per rimuovere buildup.

Tra i migliori: Kerastase, Matrix, Redken, Moroccanoil, Alfaparf su CapelloMio.it

.​Cosa valutano i dermatologi

Un approfondimento pubblicato da InSaluteNews spiega che la scelta dello shampoo giusto passa da tre criteri principali: caratteristiche della formula, tollerabilità cutanea ed efficacia clinicamente dimostrata. L’articolo sottolinea come uno shampoo debba garantire buona detergenza con minima aggressività, tenendo conto del tipo di capello e di eventuali problematiche dermatologiche.​

FAQ sugli shampoo volumizzanti

Ogni quanto usare uno shampoo volumizzante?

Su capelli fini che si sporcano facilmente può essere usato ad ogni lavaggio, purché la formula sia delicata; in alternativa si può alternare con uno shampoo specifico per uso frequente.​

Lo shampoo volumizzante rovina i capelli?

Un prodotto ben formulato, scelto in base al tipo di cute e usato correttamente, non danneggia i capelli e può essere inserito nella routine a lungo termine.​

Serve sempre anche il balsamo volumizzante?

Su capelli molto sottili si può usare solo shampoo volumizzante e un leggero spray districante; quando le lunghezze sono secche è preferibile aggiungere un balsamo volumizzante applicato solo da metà lunghezza in giù.













