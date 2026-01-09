Crans-Montana, media: arrestato il gestore di Le Constellation

(Adnkronos) - E' stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. L'interrogatorio di Moretti era iniziato alle 8 di questa mattina, insieme alla moglie Jessica, che rimane in libertà.

La Procura vallesana ha chiesto la carcerazione preventiva di Jacques Moretti, parlando di un ''potenziale rischio di fuga''. Lo riporta 24heures senza spiegare nel dettaglio le ragioni.

L'arresto di Moretti è stato ordinato dalla procuratrice incaricata del caso Catherine Seppey, ha scritto il sito 'Leman Bleu'. Per la prima volta questa mattina i coniugi Moretti sono stati ascoltati alla presenza degli avvocati delle vittime.