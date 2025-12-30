Cina, lanciato in orbita il satellite Tianhui-7

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo Long March-4B, che trasporta il satellite Tianhui-7, è decollato dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, il 30 dicembre 2025. Il satellite, lanciato alle 12:12 (ora di Pechino), è entrato con successo nell'orbita prevista, secondo il centro. Sarà utilizzato principalmente per attività come la mappatura geografica, i rilievi delle risorse terrestri e la ricerca scientifica. (ITALPRESS)-Foto Xinhua-
martedì 30 dicembre
lunedì 29 dicembre
