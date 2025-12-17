“Nutri la mente, Nutri il corpo”: si conclude il progetto sportivo di SPB e diventa modello per il territorio VIDEO

La Scuola Pallavolo Biellese – Monteleone Trasporti ha ufficialmente concluso il progetto sportivo «Nutri la mente, nutri il corpo» dedicato al benessere fisico, psicologico e alimentare dei propri atleti. Un’iniziativa unica nel suo genere, nata all’interno della società sportiva e pensata per offrire ai giovani pallavolisti strumenti concreti per migliorare non solo la performance sportiva, ma anche la qualità della vita quotidiana.

Il percorso – articolato in due appuntamenti – ha coinvolto la biologa nutrizionista Laura Baggi e lo psicologo Alessio Pasqualini. Nella prima parte del progetto è stato approfondito l’importanza dell’alimentazione consapevole: dall’idratazione alla gestione dei pasti pre e post allenamento, fino alla comprensione di quanto “l’allenamento inizi a tavola”.

La seconda fase è stata invece dedicata alla sfera mentale: gestione dell’ansia, percezione dell’errore, fiducia in sé stessi e capacità di trasformare la pressione in energia costruttiva. Temi fondamentali per ragazzi che vivono lo sport come crescita e confronto.

Un progetto nato in SPB — e che ora ha fatto scuola

La società biellese ha strutturato un percorso completo che integra nutrizione e psicologia in modo permanente all’interno della stagione sportiva. Un approccio innovativo che non è passato inosservato: alcune società della provincia hanno già deciso di adottare un'iniziativa analoga, riprendendone contenuti, metodo e qualcuno persino il nome.

Una soddisfazione che la società accoglie con orgoglio, come evidenziato dalle parole della Vicepresidente Fausta Murdaca: «Siamo felici che un progetto nato per i nostri ragazzi sia diventato un punto di riferimento per altre realtà del territorio. L’obiettivo di SPB è sempre stato quello di mettere l’atleta al centro, come persona prima ancora che come giocatore. Vedere che il nostro lavoro ispira le altre società del territorio è segno che stiamo seguendo la direzione giusta.»

Con «Nutri la mente, nutri il corpo» SPB si conferma nuovamente come società che accompagna giovani che crescono e costruiscono il proprio futuro attraverso lo sport. Dentro e fuori dal campo.