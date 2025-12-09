 / Top News

Top News | 09 dicembre 2025, 21:35

Cina, equipaggio Shenzhou-21 completa prima serie di attività extraveicolari

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Martedì, l'equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency.(ITALPRESS) -Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

