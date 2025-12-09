Cina, equipaggio Shenzhou-21 completa prima serie di attività extraveicolari

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Martedì, l'equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency.(ITALPRESS) -Foto Xinhua-
In Breve
martedì 09 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Vigili del Fuoco in addestramento su dispositivi localizzazione dei cellulari, a Biella in 70 da tutto il Piemonte FOTO
il funzionamento di questi sistemi già installati sull’elicottero Drago di Malpensa, sui droni del...