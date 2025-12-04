 / Ultim'ora

Eurovision, Israele parteciperà all'edizione 2026

(Adnkronos) - Israele potrà partecipare all'edizione di Eurovision 2026. Lo ha deciso l'Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision Song Contest. A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione di Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti. 

Alcuni Paesi, come Islanda, Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, hanno annunciato che non avrebbero partecipato alla competizione canora se lo avesse fatto Israele. Altri Paesi, come Germania, Austria e Ucraina, hanno invece sostenuto la presenza israeliana al contest. 

 

