 / Ultim'ora

Ultim'ora | 03 dicembre 2025, 15:41

Riforma giustizia, il sondaggio: vittoria del sì con il 57%

Riforma giustizia, il sondaggio: vittoria del sì con il 57%

(Adnkronos) - Il 53% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta.  

In particolare, se si dovesse votare ora, il 57% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 37% voterebbe no, quindi per l'abrogazione. Voterebbe sì l'88% degli elettori di Fratelli d'Italia, il 96% di quelli di Forza Italia e il 95% di quelli della Lega. Voterebbe per abrogarla, invece, il 72% degli elettori del Pd, il 77% di quelli del M5S e l’89% di quelli di Avs.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore