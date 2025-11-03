Ultime piogge poi arriva l’estate di San Martino in anticipo: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Dopo un weekend decisamente grigio e piovoso, in linea con il periodo di Ognissanti, arriva un’importante rimonta anticiclonica sull’Italia che raggiungerà il suo picco tra martedì e mercoledì.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che un esteso e robusto campo di alta pressione è pronto a conquistare il Mediterraneo per gran parte della nuova settimana. Questo anomalo scudo atmosferico garantirà condizioni di tempo sereno e stabile su tutta la Penisola.

Prima di assistere a questo netto stravolgimento delle condizioni meteo però bisogna precisare che lunedì alcune regioni, in particolare il medio e basso adriatico e le aree tirreniche di Sicilia e Calabria dovranno fare i conti con delle piogge e rovesci in graduale attenuazione serale.

La vera e propria svolta è attesa da martedì 4 Novembre, quando grazie a una bella risalita dell’alta pressione, l'Italia sarà avvolta da tanto sole e un clima insolitamente mite per il periodo. Tutto il Paese, da Nord a Sud, potrà beneficiare di questa fase anomala. Le temperature massime sono attese in netta risalita, superando facilmente la soglia dei 18°C grazie all’irraggiamento solare. Potremmo definirla un’estate di San Martino in anticipo.

La stabilità atmosferica e l'alta pressione, specialmente sulle pianure settentrionali, porteranno però alla formazione di foschie o nebbie. Si tratta di fenomeni tipici autunnali, che saranno comunque destinati a dissolversi entro la tarda mattinata, lasciando spazio al sole.

Nonostante il tepore diurno, l'alta pressione favorirà anche un forte raffreddamento durante le ore notturne. Dopo il tramonto, le temperature scenderanno parecchio, portando a notti fresche o persino localmente fredde. Si registrerà quindi un notevole aumento del divario termico tra il giorno e la notte.

Verso la fine della settimana, in particolare tra giovedì e venerdì, è atteso l'arrivo di un nuovo fronte atlantico collegato a un vortice che punterà la Sardegna. Questo porterà le prime piogge sulle Isole Maggiori per poi estendersi al resto del Sud e sulle regioni adriatiche centrali. Nonostante il peggioramento, le temperature continueranno a mantenersi oltre la media stagionale.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 3. Al Nord: sereno, nebbie mattutine in pianura. Al Centro: piogge e rovesci sulle adriatiche. Al Sud: rovesci sparsi e locali temporali.

Martedì 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e temperature in aumento. Al Sud: atmosfera stabile.

Mercoledì 5. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite.

Tendenza: pressione in calo, peggiora dalla Sardegna verso il Sud nel weekend.