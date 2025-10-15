Bigamia a Montecatini, donna denunciata per aver sposato due uomini

(Adnkronos) - Un caso di bigamia a Montecatini Terme ha portato alla denuncia di una donna. La Polizia di Stato, attraverso il Commissariato della cittadina in provincia di Pistoia, ha denunciato all'autorità giudiziaria una cittadina albanese che risultata sposata contemporaneamente con due mariti.

L'indagine è nata durante la valutazione di una pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla donna, residente in Albania ma recentemente sposatasi con un connazionale domiciliato a Montecatini Terme.

Gli agenti, attraverso approfondimenti investigativi, hanno scoperto che la donna aveva già contratto matrimonio nel 2004 con un cittadino italiano nel capoluogo lombardo, senza mai divorziare. Nonostante ciò, nel marzo 2025, la stessa donna aveva celebrato un secondo matrimonio nel comune di Montecatini Terme.

Accertata la presenza di due matrimoni contemporanei, la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno è stata sospesa e la donna deferita per il reato di bigamia. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.