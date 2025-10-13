Nicola Savino verso la conduzione di 'Sanremo Giovani' e 'Dopofestival'? I rumors

(Adnkronos) - Il 15 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a 'Sanremo Giovani', il contest che servirà a individuare due dei quattro artisti che gareggeranno al Festival di febbraio nella sezione 'Nuove Proposte' (gli altri due arriveranno dal concorso 'Area Sanremo'). E con l’avvicinarsi dell’appuntamento, cominciano a circolare le prime indiscrezioni.

Com’è noto, dopo la fase di ascolto e l’audizione finale dal vivo, i 24 artisti prescelti si sfideranno su Rai2 in quattro puntate in seconda serata ('11', '18' e '25 novembre' e '2 dicembre'), seguite da una semifinale a 12 ('9 dicembre'), per approdare infine su Rai1 il '14 dicembre' per la finale a 6.

La giuria del contest – a quanto apprende l’Adnkronos – dovrebbe essere la stessa dello scorso anno, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai.

La conduzione, sebbene manchi ormai meno di un mese al debutto televisivo, non è ancora stata annunciata. Ma in pole position ci sarebbe Nicola Savino, per il quale si ipotizza anche un ritorno alla guida del 'Dopofestival' di febbraio. Savino aveva già condotto il 'Dopofestival' in due edizioni del Festival guidate da Carlo Conti, nel 2016 e nel 2017. E lui stesso, alla conferenza stampa di lancio del programma 'Freeze', aveva risposto con un "magari!" alla domanda su un possibile ritorno al timone del 'Dopofestival'.