 / Ultim'ora

Ultim'ora | 13 ottobre 2025, 19:58

Agricoltura, Prandini: "Rivedere politiche Ue, più ricerca per produrre in modo sostenibile"

Agricoltura, Prandini: &quot;Rivedere politiche Ue, più ricerca per produrre in modo sostenibile&quot;

(Adnkronos) - “Abbiamo chiesto lo slittamento di un anno non per rinviare l’applicazione, ma per avere il tempo di ridiscutere la normativa a livello europeo, perché la visione ereditata dalla precedente Commissione, con Timmermans in testa, rischia di essere devastante per l’agricoltura e l’agroalimentare europeo”. Lo ha dichiarato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, intervenendo a Roma alla conferenza per i 40 anni di Assofertilizzanti. “Le politiche di rinaturalizzazione, così come concepite, avrebbero provocato un disastro economico e sociale, riducendo fino al 60% l’uso di alcune molecole e la capacità produttiva interna – ha spiegato – costringendoci a importare da Paesi dove quelle stesse norme non valgono. È un paradosso ambientale ed economico che va assolutamente corretto”. Prandini ha sottolineato la necessità di “investire di più nella ricerca e nell’innovazione, dal digestato alle nuove molecole e alla concimazione chimica”, aggiungendo che “la riduzione degli strumenti a disposizione delle imprese agricole mette a rischio la sovranità alimentare e la sostenibilità stessa del sistema. Essere più sostenibili – ha concluso – significa investire in tecnologia, agricoltura di precisione, satelliti e droni. L’agricoltura italiana ed europea è la più sostenibile al mondo, ma se la indeboliamo, falliamo sia economicamente che ambientalmente. Dobbiamo dialogare con l’Europa e far valere il nostro modello, evitando visioni ideologiche che non conoscono la realtà produttiva”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le prime dal territorio

Biella

Biella, “Lo scatto del tempo”: Fondazione Sella presenta il libro che riscopre Vittorio Sella, pioniere della fotografia di montagna

Biella, “Lo scatto del tempo”: Fondazione Sella presenta il libro che riscopre Vittorio Sella, pioniere della fotografia di montagna FOTO

Anteprima al Lanificio Maurizio Sella per il volume che racconta il fotografo e il suo archivio, un...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore