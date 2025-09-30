Change Up, persone al centro per successo business sempre più digitale e intelligente

(Adnkronos) - Il rapporto tra le persone e il mondo metafisico sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, sia private sia professionali. Questo ambito offre enormi opportunità di crescita per le organizzazioni, che possono trarne significativi vantaggi di business nel momento in cui riescono a rispondere ai nuovi criteri di etica, sicurezza e sostenibilità che oggi guidano le scelte e le interazioni degli individui. In uno scenario caratterizzato dall’emergere di nuove intelligenze e da spazi digitali in continua evoluzione, le aziende sono chiamate a ripensare il proprio approccio per restare competitive e rilevanti.

Questo è il principale messaggio che emerge da Change Up, l’importante evento annuale dedicato alla business community italiana di Archiva Group, azienda punto di riferimento da oltre 25 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in transizione digitale. Con il patrocinio del Comune di Verona, Andaf sezione Nord Est e Uninfo, Change Up è stato supportato dagli sponsor Fides, Omnys e Mwd.

L’evento si è svolto alla Camera di commercio di Verona e ha visto la partecipazione di oltre 300 decisori aziendali. Durante la sessione plenaria si sono alternati, sotto la guida della conduttrice Lavina Spingardi, personaggi di assoluto spessore come Giulia Gasparini (Country Leader Aws Italia), Alessio Pennasilico (membro del Comitato Scientifico di Clusit), Giorgio Fontana (General manager della Divisione Climatizzazione di Mitsubishi Electric Italia), Walter Riviera (Ai Advisor and Educator, ex Ai Technical director di Intel), Benedetto Santacroce (avvocato tributarista e docente), Domenico Squillace (Ibm Technical Relations Executive - presidente Uninfo), Matteo Melchiorri (Head of Culture, Transformation & Engagement del Gruppo Swisscom), Michele Rinaldi (Human Resources and Organization director Levoni).

Change Up, giunto alla sua quinta edizione, è ormai un brand riconosciuto tra i principali eventi dedicati alla business community italiana e significa letteralmente cambiare marcia. È un invito all’azione in un mondo che accelera il cambiamento.

“Per Archiva Change Up è un non luogo, un’utopia che pone nuovi obiettivi, un riferimento che determina il livello di qualità che la nostra comunità aziendale vuole portare come valore al mercato. Alla sua quinta edizione Change Up ha coinvolto in modo attivo i manager di aziende come: Aws, Swisscom, Mitsubishi Electric, Eni Plenitude, Fastweb, Mapei, Levoni, Petronas, Eridiana, Apo Conerpo, Giacomini, Tea, Civ, DB Group, Rittal, ognuno con un’esperienza e un punto di vista che arricchisce la nostra visione della transizione digitale”, afferma Loris Marchiori, Corporate Communication director di Archiva Group.

”Questo è il livello di qualità che vogliamo portare al mercato assieme alla promessa che facciamo agli oltre 2.000 clienti del gruppo: la transizione digitale riguarda tutti e corre veloce, creare una cultura del cambiamento ci permette di anticipare le evoluzioni ed essere al fianco dei nostri clienti nel momento del bisogno con la giusta soluzione”, aggiunge.

In seguito alla sessione plenaria, Change Up ha proposto 9 Xperience, con interventi verticali sui temi chiave di Archiva Group. Eccole nel dettaglio.

-AgID. Digital Compliance & Intelligent Document Management. Il documento informatico oltre la norma: un’esperienza concreta guidata dagli esperti di Maxwell (part of Archiva Group) con un campione di oltre 100 aziende che hanno intrapreso con successo il proprio percorso di Digital Transition, affrontando le sfide della compliance e della gestione intelligente dei documenti.

-Checker. Audit Process Digitization. Gli esperti di Mitric (part of Archiva Group) e i professionisti di alcune delle principali aziende italiane hanno condiviso esperienze di successo nella digitalizzazione dei processi di controllo.

-Dogane & Cessioni Intra-Ue. EU Customs Union. Nel contesto delle operazioni transnazionali, la gestione corretta delle cessioni intracomunitarie, dei documenti di trasporto e degli adempimenti doganali è fondamentale per garantire la compliance Iva e mantenere la continuità operativa.

-Hr & Sales. Skills First Approach & Tech for Managing Complexity. Esistono soluzioni concrete per la gestione dei processi Hr e Sales? In un mondo sempre più complesso ogni azienda fa i conti con le proprie peculiarità e complessità come elevato turnover, distribuzione territoriale complessa, modelli di vendita in continua evoluzione, difficoltà nella gestione del recruiting, del talento e dei team complessi come quelli di vendita.

-NIS2. Information Security and Management Responsibility. NIS2 e D.lgs 138/2024 ridefiniscono la sicurezza informatica per le aziende, un’inedita responsabilità diretta del management e requisiti stringenti per la gestione del rischio e la governance dei processi It. Il non rispetto delle normative comporta sanzioni con impatti significativi sulle operazioni aziendali.

-Procurement. Digital Tech for Supplier & Procurement Process Management. Come la digitalizzazione sta rivoluzionando la gestione degli acquisti e dei fornitori in tre aree chiave come la qualifica, gestione e controllo dei fornitori e delle forniture, la gestione digitale dei contratti e la gestione end-to-end dei processi amministrativi di acquisto (richieste, ordini, ecc.).

-Requiro. Tutto ciò che serve in un unico luogo digitale. Requiro è un unico ambiente digitale dove è possibile gestire con facilità tutte le informazioni, i documenti e i processi aziendali, ovunque ci si trovi e in multicanalità. L’Innovation Team di Archiva Group ha presentato tutte le novità della piattaforma.

-Sap. S/4Hana Integration & Ddm: Enterprise Content and Business Process Management. La practice Sap Archiva arricchita dalla novità Ddm (part of Archiva Group), ha presentato oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni Sap native per la gestione integrata di dati e contenuti aziendali.

-ViDA. International e-Invoicing & Vat Revolution. L’Unione europea sta guidando una rivoluzione nella fatturazione elettronica intra eu, nel digital reporting con impatti sulla gestione Vat. Le aziende si trovano a dover affrontare un cambiamento radicale nei processi Finance & Administration, mentre It Manager e responsabili della compliance devono adattarsi alle nuove sfide globali.