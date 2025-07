Webuild: calcio italiano ancora in Australia, AC Milan torna a Perth

MILANO (ITALPRESS) - Il calcio italiano torna protagonista in Australia, con l'AC Milan pronto a sfidare il Perth Glory in un'amichevole internazionale, per la tappa australiana del suo Pre-Season Tour 2025 il prossimo 31 luglio all'HBF Park a Perth. Per Webuild, come si legge in una nota, "il ritorno del Milan a Perth rappresenta il richiamo di un legame già celebrato nel 2024, quando oltre 56.000 spettatori hanno assistito al match AC Milan-Roma all'Optus Stadium, evento reso possibile anche grazie al supporto del Gruppo"."Da sempre al fianco dei giovani e dello sport, il Gruppo promuove l'eccellenza italiana nel mondo, non solo attraverso la realizzazione di grandi opere, ma anche valorizzando momenti di sport e cultura - prosegue la nota -. Al fianco della FIV - Federazione Italiana Vela e del Circolo Aniene di Roma, Webuild ha supportato l'impegno della campionessa olimpica Caterina Banti, che con determinazione ha portato più volte l'Italia sul gradino più alto del podio mondiale della vela. Con la campagna "Webuild per lo Sport", il Gruppo ha promosso i valori dello sport attraverso il racconto delle atlete olimpiche Alice Bellandi (judo) e Caterina Banti (vela), Zaynab Dosso e Antonella Palmisano (atletica leggera) e Angela Carini (pugilato).Il Gruppo Webuild costruisce infrastrutture in tutto il mondo, dalle metro alle ferrovie ad alta velocità, dagli impianti idroelettrici ai sistemi di generazione di acqua potabile e pulizia delle acque reflue, dai ponti ai grandi edifici complessi".L'Australia, con il 16% del construction backlog totale al 30 giugno 2025, si conferma il secondo mercato più strategico per Webuild a livello globale, dopo l'Italia. Insieme alla controllata Clough, il Gruppo è coinvolto nella realizzazione di alcune delle infrastrutture più strategiche, innovative e sostenibili del Paese: da Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico del Paese, al North East Link di Melbourne, fino al nuovo Women and Babies Hospital di Perth. A Sydney, partecipa allo sviluppo della linea metropolitana che collegherà il Western Sydney International Airport, il più grande progetto in PPP dello stato del New South Wales."L'importanza strategica dell'Australia è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni. Brisbane ospiterà i Giochi Olimpici del 2032 e a breve è previsto il bando per la costruzione del nuovo stadio olimpico - prosegue la nota -. Un'opportunità significativa per Webuild, che potrà mettere a frutto la propria esperienza internazionale nella realizzazione di infrastrutture complesse, sostenibili e ad alto impatto per le comunità locali. Il Gruppo Webuild ha realizzato nel mondo 9 stadi in tre continenti, tra cui veri e propri templi dello sport tra i più noti al mondo. E' il caso dell'Al Bayt Stadium di Doha, realizzato dal Gruppo in Qatar, uno stadio modello di sostenibilità e rispetto per l'identità culturale del territorio, che ha ospitato la Coppa del Mondo FIFA 2022. Oltre a questo il Gruppo ha costruito anche lo Stadio San Siro di Milano e lo Stadio Olimpico di Roma in Italia e, all'estero, lo Stadio National Arena di Bucarest, in Romania, che ha ospitato gli Europei 2020".- News in collaborazione con Webuild -- Foto ufficio stampa Webuild -(ITALPRESS).