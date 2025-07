Algeria, Tebboune “Italia tra partner più affidabili”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia è un partner serio che ci può accompagnare nella dinamica economica, c'è una collaborazione fruttuosa e l'Italia rappresenta uno dei partner più affidabili. Per questo ribadisco la nostra volontà di continuare a lavorare su queste basi solide". Lo afferma Abdelmadjid Tebboune, presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare intervenendo al Forum Imprenditoriale Italia-Algeria."Il capitale umano algerino è ben noto, abbiamo energia a disposizione di tutti gli investitori, abbiamo forza lavoro e risorse umane - sottolinea -. Oggi in Algeria abbiamo più di 250mila studenti che si laureano ogni anno, oltre alle qualifiche dei nostri giovani nel creare start-up. Tutto questo rende l'Algeria un Paese dove poter investire in settori importanti".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).