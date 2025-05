Adunata degli Alpini a Biella: orari raccolta rifiuti, ecocentri chiusi e potenziamento servizi SEAB, tutte le informazioni

Attenzione alle variazioni dei servizi e di orari di raccolta in questo fine settimana a Biella e negli altri Comuni.

In occasione della 96° Adunata degli Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio, S.E.A.B. S.p.A. sospenderà i servizi di raccolta sul territorio della città di Biella nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio esclusivamente per le sole utenze domestiche. Per le utenze NON DOMESTICHE attive durante i giorni dell’adunata (es. Bar, Ristoranti, vendita gadget e abbigliamento, ecc.) i servizi verranno potenziati e svolti durante tutti i giorni dell’adunata

particolarmente durante le ore notturne in cui le strade saranno più libere. Laddove necessario, dette utenze saranno dotate di bidoni aggiuntivi, ma saranno comunque incrementati i passaggi.

Per tutti gli altri comuni del territorio della Provincia di Biella i servizi non subiranno sospensioni, se non eventuali possibili ritardi nei normali processi di raccolta, dovuti a presumibili rallentamenti che si potranno creare dall’inevitabile aumento del traffico veicolare sulle strade del Biellese, o possibili anticipi dei passaggi con incremento dell’attività di raccolta notturna (dalle 02:00 di giovedì 8 maggio). Si raccomanda pertanto all’utenza di tutti i comuni del territorio (escluso Biella) di esporre la sera precedente entro le 00:00 (e non il mattino presto) i propri rifiuti (come peraltro previsto dai regolamenti in essere) e di lasciare esposti i rifiuti oltre il consueto orario di passaggio al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività.

Gli Ecocentri di Biella, Cerrione, Cossato, Mongrando, Pray, Trivero e Viverone saranno chiusi da giovedì 8 maggio a lunedì 12 maggio 2025 compresi.

"Nel fine settimana dell'Adunata, a partire da giovedì - spiega il presidente Seab Biella Gabriele Bodo Sasso -, SEAB ha predisposto uno sforzo di uomini e mezzi per supportare l’evento. Saranno sospesi esclusivamente i servizi di raccolta porta a porta destinati alle utenze domestiche di BIELLA città venerdì e sabato, mentre per tutti gli esercizi commerciali (principalmente area FOOD), sia presenti sul territorio che appositamente istituiti nelle varie aree della città per tutta la durata dell’evento, i servizi di raccolta sono stati addirittura potenziati. Stesso dicasi per l’attività di spazzamento manuale e meccanizzato. Dalle 2 di notte di giovedì le spazzatrici meccaniche saranno in funzione per le vie cittadine proprio a garanzia di una maggiore pulizia per le vie cittadine".

In tutta le aree interessate dalla manifestazione saranno impiegate squadre di spazzamento e controllo ambientale operative 24 ore e collegate via radio con la centrale, a partire da venerdì 9 mattina fino al termine dell’adunata.

Per segnalazioni o emergenze S.E.A.B. S.p.A. metterà comunque a disposizione un numero dedicato H24, attivo dalle ore 06:00 di venerdì 9 maggio alle ore 12:00 di lunedì 12 maggio: 349.75.42.086.