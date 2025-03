Papa Francesco lavora, dal Gemelli approva calendario per i prossimi tre anni della Chiesa

(Adnkronos) - Papa Francesco dal Gemelli, dove è ricoverato da un mese per una polmonite bilaterale, continua a lavorare. Il Pontefice ha provveduto a nominare due nunzi apostolici e un vescovo ausiliare in Vietnam. Nel dettaglio, informa la Sala stampa del Vaticano, Bergoglio ha nominato nunzio apostolico in Burkina Faso il monsignor Giancarlo Dellagiovanna, finora Consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Sistroniana, con dignità di arcivescovo.

Non solo. Pensa al cammino sinodale della Chiesa e lo scorso 11 marzo ha approvato l’avvio di un percorso di accompagnamento e valutazione della fase attuativa da parte della Segreteria Generale del Sinodo che coinvolgerà la Chiesa per i prossimi tre anni. Questo percorso interpella Diocesi ed Eparchie, Conferenze episcopali e strutture gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche, nonché i loro raggruppamenti continentali, che avranno cura di coinvolgere anche istituti di vita consacrata, società di vita apostolica, associazioni laicali, movimenti ecclesiali e nuove comunità presenti nei loro territori. Troverà infine sbocco nella celebrazione di un’Assemblea ecclesiale in Vaticano nell’ottobre 2028. Lo fa sapere il segretario generale del Sinodo, card. Mario Grech, in una lettera ai vescovi e agli eparchi di tutto il mondo diffusa oggi.

“Per il momento, - spiega Grech nella lettera a Vescovi ed eparchi del mondo- non si procede con l’indizione di un nuovo Sinodo, optando invece per un processo di consolidamento del percorso compiuto. La fase attuativa del Sinodo va intesa non come una semplice “applicazione” di direttive provenienti dall’alto, ma piuttosto come un processo di “recezione” degli orientamenti espressi dal Documento finale in maniera adeguata alle culture locali e ai bisogni delle comunità. Al contempo, è necessario procedere insieme come Chiesa tutta, armonizzando la recezione nei diversi contesti ecclesiali. Questo è il motivo del processo di accompagnamento e valutazione, che nulla toglie alla responsabilità di ogni Chiesa".

“In questo contesto, - spiega Grech -assume una particolare rilevanza l’indizione del Giubileo delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazione che si terrà il 24-26 ottobre 2025. Si tratta di un appuntamento importante per dare riconoscimento al valore di questi organismi e alle persone che prestano servizio al loro interno, iscrivendo così l’impegno per l’edificazione di una Chiesa sempre più sinodale nell’orizzonte della speranza che non delude che celebriamo nel Giubileo. Il Cammino che condurrà tutta la Chiesa alla celebrazione dell’Assemblea ecclesiale di ottobre 2028 sarà scandito in modo da offrire tempi adeguati e sostenibili per avviare l’attuazione delle indicazioni del Sinodo, prevedendo poi alcuni significativi appuntamenti di valutazione”.

Il Pontefice ha quindi approvato un calendario di tappe che impegneranno la Chiesa per i prossimi tre anni: a marzo 2025 l’ annuncio del percorso di accompagnamento e valutazione; a maggio 2025: pubblicazione del Documento di sostegno per la fase attuativa con le indicazioni per il suo svolgimento; a giugno 2025 – dicembre 2026: percorsi di attuazione nelle Chiese locali e loro raggruppamenti; 24-26 ottobre 2025: Giubileo delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazione; primo semestre 2027: Assemblee di valutazione nelle Diocesi ed Eparchie; secondo semestre 2027: Assemblee di valutazione nelle Conferenze episcopali nazionali e internazionali, nelle Strutture gerarchiche orientali e in altri raggruppamenti di Chiese; primo semestre 2028: Assemblee continentali di valutazione; giugno 2028: pubblicazione dell’Instrumentum laboris per i lavori dell’Assemblea ecclesiale di ottobre 2028; ottobre 2028: celebrazione dell’Assemblea ecclesiale in Vaticano.

Intanto stasera alle 19.30 si terrà il Rosario in piazza San Pietro per pregare per la salute del Papa organizzato dal Governatorato. La preghiera sarà guidata da mons. Emilio Nappa, segretario generale.