Ancora piogge e maltempo a Biella, è allerta gialle nel sud del Piemonte

Ancora piogge e maltempo nel Biellese e in tutto il Piemonte. Importanti aggiornamenti arrivano dall'Arpa: “Una profonda depressione si addossa all’arco alpino occidentale, approfondendosi nella serata sul Mediterraneo, con un minimo al suolo che va a collocarsi sul Golfo Ligure – si legge nella nota - Tale configurazione porta a un’intensificazione della ventilazione a tutti i livelli atmosferici e innesca una convergenza delle correnti a livello del mare che porta alla formazione di temporali anche di forte intensità nell’area del Genovese. Le celle temporalesche saranno poi spinte dai venti verso il Piemonte sudorientale. I fenomeni più intensi sono attesi in attenuazione dalla mattina di domani. Sul Piemonte sono inoltre attese precipitazioni deboli sulle pianure e moderate sulle Alpi, nevose oltre i 1100-1400 m a nord e ovest e 1500-2000 m a sud; la quota neve è invece stabilmente oltre i 2000 m in area appenninica”.

In considerazione delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per la giornata odierna e per domani un bollettino contenente allerta gialla per rischio idrogeologico sulla zona H (Scrivia). In tale area al confine con la Liguria sono attesi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.