5 motivi per depurare le acque reflue domestiche

Siccome si fa un gran parlare di sostenibilità, vale la pena toccare un argomento che riguarda la nostra vita quotidiana: le acque reflue domestiche.

Tutti i giorni, milioni di litri di acqua vengono utilizzati nelle nostre case per cucinare, fare la doccia e lavare i piatti. Una volta usata, dove va a finire quest'acqua?

In molti casi direttamente nei mari e nei fiumi.

Oggi, grazie alle nuove tecnologie possiamo dare una inversione di rotta a questo circuito di inquinamento assurdo. Esistono infatti, degli efficaci impianti di depurazione per acque reflue, che vi aiuteranno a mantenere il pianeta pulito e a garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

In questo articolo, parleremo dei cinque motivi principali per cui depurare i liquami domestici è fondamentale.

Conservazione delle risorse idriche

Partiamo dalla conservazione delle risorse idriche. L'acqua ricopre un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana. Quando sono pulite e sicure, le risorse idriche possono essere usate per la nostra sopravvivenza e benessere.

Grazie al trattamento degli scarichi, l'acqua viene riutilizzata in più modi.

Di conseguenza, diventa meno necessario andare a prelevarla nei bacini naturali. È un grande aiuto per il nostro pianeta, sempre più assetato. Al di là, però, della questione della quantità, c’è anche la qualità dell'acqua disponibile, fondamentale per la salute.

Le tecnologie di trattamento degli scarichi riducono quindi l'uso complessivo di risorse idriche. Con il cambiamento climatico che continua ad alterare le nostre fonti di approvvigionamento, la conservazione diventa una priorità assoluta. Ridurre lo spreco di risorse idriche significa anche abbattere i costi di trattamento e distribuzione; le prossime generazioni ci ringrazieranno.

Protezione degli ecosistemi

Depurare le fognature domestiche significa anche proteggere gli ecosistemi.

Le acque reflue che produciamo, se non vengono trattate, danneggiano gravemente gli habitat naturali. Le sostanze nocive e i nutrienti eccessivi dentro fiumi, oceani e laghi danno vita all'eutrofizzazione, che soffoca la vita acquatica e distrugge i delicati equilibri ecologici.

Questi danni possono essere evitati con il trattamento dei liquidi di scarico. Basta filtrare le sostanze chimiche e biologiche nocive prima che raggiungano l'ambiente. La biodiversità, importantissima per il nostro pianeta, passa dalla protezione di fiumi, laghi, mari e oceani. Ciò perché ogni specie ha il suo nel mantenere gli equilibri naturali, quindi prevenire l'inquinamento delle falde è sinonimo di garanzia per tutte le forme di vita, che così possono prosperare.

La bonifica è insomma un potentissimo gesto d'amore verso il nostro pianeta, perché salvaguardare la natura significa anche migliorare la qualità della nostra vita e del nostro futuro.

Miglioramento della salute pubblica

A volte, sembra che concetti come salute e benessere vengono sottovalutati. Colpa anche nostra, che spesso sottovalutiamo l’importanza di vivere in un ambiente pulito. Come fare? La depurazione degli scarichi domestici è una delle risposte. Un sistema che trasforma ciò che normalmente consideriamo come "scarti" in risorsa idrica pulita e sicura è impagabile. Le malattie legate all’acqua sono più diffuse di quanto si pensi.

Per evitare una possibile epidemia, depurare gli scarichi diventa una pratica di fondamentale importanza. Niente più patogeni e contaminanti, ma soltanto nutrienti per il nostro organismo.

È risaputo che nei liquami contaminati, batteri e virus proliferano. Tra i problemi più seri che potrebbero affliggere la popolazione, ci sono le gastroenteriti e le infezioni. Il problema, quindi, va affrontato alla radice, attraverso il trattamento efficiente delle acque reflue. In questo modo si crea un ambiente più sicuro e salutare per tutti noi, oltre che per gli ecosistemi.

Risparmio economico

Al di là dei vantaggi in termini di salute, la depurazione delle acque reflue domestiche consente di risparmiare denaro. Anche se potrebbe stupire in molti, ma il recupero e il riutilizzo del liquido depurato riduce i costi in bolletta e promuove uno stile di vita più sostenibile. Ad esempio, invece di usare l’acqua corrente, per irrigare i giardini si potrebbero usare i fluidi di scolo depurati. Stesso dicasi per gli impianti di scarico domestici. Alla fine, le riserve idriche naturali verrebbero sfruttate soltanto per le cose necessarie.

Inoltre, investire in un sistema di depurazione riduce i costi associati alla gestione di liquami inquinati. Così facendo, governi e amministrazioni locali risparmierebbero e non poco sulla filtrazione delle risorse idriche naturali danneggiate. Considerato che un sistema di trattamento efficiente previene costosi interventi d'emergenza in caso di inquinamento accidentale, ciò si traduce in economia diretta per cittadini e istituzioni.

Contributo alla sostenibilità ambientale

Chiudiamo con il concetto menzionato all’inizio dell’articolo: la sostenibilità ambientale. Se il nostro intento è quello di dare un concreto contributo alla salvaguardia dell’ambiente, dobbiamo partire proprio dal trattamento dei liquidi di scarto.

Se ci impegnassimo tutti nella bonifica, riusciremmo concretamente a ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività quotidiane. Infatti, ogni goccia pulita che restituiamo all'ambiente diminuisce la quantità di sostanze inquinanti nei nostri fiumi e mari. Chi si è mai posto il problema che i liquami non trattati possono devastare la fauna acquatica?

Forse è il momento di porsi questa domanda se vogliamo veramente preservare la biodiversità, aiutando a ridurre l’utilizzo delle risorse naturali grazie alle moderne tecnologie di trattamento e riutilizzo dei fluidi riciclabili per usi non potabili.