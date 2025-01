Agli arresti domiciliari in Valle Cervo, evade e fugge via: arrestato nel Torinese (foto di repertorio)

Stava scontando gli arresti domiciliari in Valle Cervo quando, ad un certo punto, per ragioni ancora ignote, ha deciso di dire basta. È uscito di casa, ha acceso l'auto e si è allontanato a tutta velocità dal territorio biellese. Il fatto è avvenuto sabato scorso.

Dopo aver scoperto la sua fuga, le forze dell'ordine si sono subito attivate e, dopo qualche ora, l'hanno individuato a Santena, in provincia di Torino, dove è avvenuto l'arresto del 47enne. In seguito, insieme al suo legale, è comparso in tribunale nell'udienza di convalida.

L'uomo, nel dicembre 2023, era stato tratto in arresto con l'accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Stando alle ricostruzioni, aveva cercato di sottrarre della merce da un supermercato di Biella ma, una volta scoperto, si era prima dato alla fuga poi si era opposto ai militari nella fase di arresto.