Nell'alto Biellese ha cominciato a nevicare. Come ad esempio nella zona del Bocchetto Sessera e sulle piste di Bielmonte, come immortalato in foto e video da due escursionisti biellesi, Andrea Lucia e Roberto Barbierato, partiti questa mattina dal Pratetto sotto la neve. In loro compagnia, anche l'amico quattrozampe Kilian.