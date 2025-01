Come costruire un portafoglio diversificato

Un portafoglio diversificato è composto da asset class diverse, bilanciate tra loro per ridurre i rischi e ottenere rendimenti futuri.

Le asset class tipiche includono azioni, obbligazioni, materie prime, immobiliare e liquidità.

Perché è importante diversificare?

Diversificare è fondamentale perché riduce il rischio specifico e conferisce stabilità al portafoglio. In questo modo si attenuano le oscillazioni negative che, prima o poi, si verificano nel corso della vita di un investimento.

Princìpi base

Il primo principio è legato alla famosa frase: “Non mettere tutte le uova nello stesso paniere”. In particolare, la diversificazione dovrebbe essere effettuata almeno su:

· Asset class

· Area geografica

· Settore di investimento

In secondo luogo, è importante valutare la propria tolleranza al rischio, un fattore soggettivo. A tal fine, è possibile effettuare backtest su serie storiche per verificare se un portafoglio è adeguato al proprio profilo di investitore (spavaldo, emotivo, prudente, moderato, ecc.).

Sebbene i backtest non possano fornire garanzie sui rendimenti futuri, offrono una visione abbastanza precisa della rischiosità (volatilità) di un investimento.

Infine, è fondamentale considerare il proprio orizzonte temporale: più breve è l’orizzonte, minore dovrebbe essere, ad esempio, l’esposizione azionaria.

Strumenti per diversificare

Gli strumenti più comuni per diversificare sono gli ETF a replica passiva o i fondi comuni di investimento.

Le azioni e le obbligazioni direttamente detenute sono invece adatte solo a portafogli di dimensioni consistenti: con un capitale modesto, infatti, non si riuscirebbe a ottenere una diversificazione adeguata.

Errori comuni da evitare

· Sovraesposizione a un unico settore o area geografica: è tipico per molti italiani avere un portafoglio composto prevalentemente da obbligazioni italiane, azioni del FTSE MIB, e, al contempo, lavorare e abitare in Italia in una casa di proprietà.

· Non aggiornare il portafoglio in base ai cambiamenti di mercato e personali: questo aspetto, spesso sottovalutato, è molto importante. Gli investimenti sono per definizione azioni di medio-lungo termine, ed è quindi probabile che nel corso degli anni si verifichino cambiamenti personali legati a esigenze specifiche, orizzonte temporale, percezione del rischio e capacità di assumere un determinato rischio in momenti diversi della propria vita.

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.