“Su Nuraghe” premia i suoi figli migliori con 9 borse di studio.

Fin dalla fondazione, per il 47° anno consecutivo, il Circolo Culturale Sardo di Biella premia i suoi figli migliori, assegnando loro premi in denaro per meriti scolastici. Giochi, peluches per tutti e libri messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per favorire la conoscenza del territorio in cui viviamo.

All’insegna dei giovani, con le nuove generazioni che incalzano, il primo appuntamento del nuovo anno sociale di “Su Nuraghe” è da sempre dedicato ai bambini e agli adolescenti, con una festa tutta per loro per aiutarli a crescere e a diventare grandi negli anni e nella società. A far loro da corona, quale segno di continuità intergenerazionale, la presenza di alcuni soci decani. Bambini protagonisti amorevolmente guidati dagli adulti.

Dall’esame delle loro pagelle raccolte da Anna Axana, la commissione esaminatrice - presieduta dal socio fondatore di “Su Nuraghe” prof. Roberto Perinu, coadiuvato dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella - ha giudicato meritevoli: Matilde Biagioni, Linda Botta, Alice Carta, Beatrice Mocinova, Luca Pedrazzo, Stefano Pietrucci, Romina Sponga, Federico Reolon, Isabel Sponga.

Gli assegni, compilati dal cassiere Roberto Cestarioli, associati alla tradizionale calza, sono stati consegnati nelle mani dei genitori presenti.

Per finire, “su cumbidu”, rinfresco di rito con bibite, panettone e pandoro.