Epifania, come cambia la viabilità per gli eventi in città

In occasione dell'Epifania informiamo che:

- Per la manifestazione "BEFANA CREMISI" che si terrà oggi 06.1.2026 è istituita la temporanea sospensione della circolazione, dalle ore 10.15 circa alle ore 10.30 circa e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo e dalle ore 11.00 circa e comunque dal termine Santa Messa per il tempo strettamente necessario al transito del corteo nelle seguenti vie:

Ore 10.00 circa: Via Q. Sella e via S. Ferrero (dal civico 51 di via Q. Sella alla Basilica di San Sebastiano)

Ore 11.00 circa: Via De Fango, Piazza Lamarmora.

- Per la manifestazione “Festa della Befana” è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree e periodo:

Piazza San Giovanni Bosco, tutta la piazza, dalle ore 11.00 alle ore 20.00;

Via Sabadell, dal civico 6b a Piazza San Giovanni Bosco dalle ore 11.00 alle ore 20.00;

Vicolo Galeazzo, da via Alighieri a Piazza San Giovanni Bosco, dalle ore 11.00 alle ore 20.00;

Via Italia, tra Piazza San Giovanni Bosco a via Alighieri dalle ore 11.00 alle ore 20.00

È, inoltre, istituita la temporanea sospensione della circolazione nelle seguenti aree:

Piazza San Giovanni Bosco, tutta la piazza dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

Via Sabadell, dal civico 6b a Piazza San Giovanni Bosco dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

Vicolo Galeazzo, da via Alighieri a Piazza San Giovanni Bosco, dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

È istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati per la manifestazione, mezzi di soccorso in emergenza e residenti in ingresso e uscita dai passi carrai in Via Italia, tratto tra via Marocchetti e via Alighieri dalle ore 13.00 alle ore 19.00.