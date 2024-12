Sordevolo, 16mila ingressi al Mercatino degli Angeli: l'edizione 2024 è un successo

Si è conclusa domenica 15 dicembre la XXII edizione del Mercatino degli Angeli. Un vero successo l’appuntamento di quest’anno con Sordevolo che ha permesso al paese di festeggiare, in attesa del Natale, con numerosissimi visitatori provenienti da ogni parte della provincia e ben oltre: sono stati infatti 16.000 gli ingressi registrati, e 400 gli spazi riservati agli oltre 200 espositori che si sono alternati durante le date in cui il Mercatino è stato aperto al pubblico.

I numeri sono stati importanti non solo nell’ottica degli ingressi registrati nello spazio espositivo, ma anche all’interno del paese vero e proprio; sia per quanto riguarda i due musei stabili, Archivio Lanifici Vercellone e Passione di Sordevolo (i quali hanno registrato circa 2500 ingressi l’uno), che le esposizioni artistiche temporanee ospitate tra il Palazzo Comunale e la Biblioteca Civica. Si sono anche registrati più di 2000 coperti presso il punto ristoro del Mercatino. Riccardo Lunardon, in qualità di sindaco, non può che essere soddisfatto dell’ottima riuscita di questa edizione, anche in luce della vincente scelta di riportare, dopo quattro anni, il Mercatino degli Angeli presso la sua sede originaria nel cuore di Sordevolo.

“Quello di quest’anno - continua Lunardon - non è stato un successo solo in termini di numeri, ma soprattutto in quanto opera di profonda valorizzazione del centro storico, che ha permesso di promuovere Sordevolo e tutto ciò che il paese ha da offrire. L’edizione 2024 del Mercatino ha segnato l’inizio di un nuovo e promettente spirito di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, con il fine condiviso di far crescere e conoscere al meglio il nostro paese”.

Si dice estremamente contenta anche Flaminia Perino, direttore dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e ci tiene a ribadire come il Mercatino non sia un evento solo dell’Associazione, ma un’occasione speciale al servizio del paese, dei sordevolesi e delle loro attività commerciali. “È stato indubbiamente gratificante – spiega - vedere le strade del paese riempirsi nuovamente grazie al ritorno del Mercatino nel centro di Sordevolo, scelta particolarmente apprezzata sia dagli espositori che dai visitatori. I commenti positivi degli ospiti e degli espositori hanno dimostrato che il lavoro svolto dall’Associazione, dal gruppo di oltre cento volontari, e il programma nella sua interezza sono stati apprezzati. Così come è stato apprezzato il ritorno del Ristoro degli Angeli e la selezione di piatti unici offerti, il tutto grazie alla partecipazione del Gruppo Alpini di Sordevolo. Felice del forte rapporto di collaborazione e cooperazione instauratosi con l’amministrazione comunale, il quale si è rivelato fondamentale anche nell’organizzazione degli eventi e delle mostre che hanno reso questa edizione del Mercatino un’esperienza turistica a trecentosessanta gradi”.

Infine Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, si accoda al generale senso di soddisfazione riguardo allo svolgimento dell’edizione 2024 del Mercatino. “L’evento – afferma - non solo rappresenta una grande occasione di promozione sul territorio per il paese, ma anche un momento di forte aggregazione sociale, vederne quindi il successo è sempre appagante. Rubin Pedrazzo prosegue ringraziando tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita della XXII edizione del Mercatino degli Angeli, con particolare enfasi per il gruppo di oltre cento volontari e per l’impegno dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Riccardo Lunardon nell’organizzare ed ospitare le apprezzatissime mostre tenutesi negli spazi concessi dal Comune. Non resta quindi che festeggiare per il risultato, godersi il periodo di festività, e dedicarsi alla preparazione degli eventi programmati per il 2025. L’associazione Teatro Popolare di Sordevolo ci tiene a porgere i propri sinceri ringraziamenti all’Amministrazione Comunale, alla ProLoco, a tutti gli espositori, agli sponsor, e agli Alpini di Sordevolo. Grazie alle artiste e agli artisti che hanno esposto le loro opere e che si sono esibiti tra le vie di Sordevolo. Grazie all’Associazione ANC, ai Carabinieri di Occhieppo, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Vi aspettiamo con trepidazione per l’edizione 2025 del Mercatino degli Angeli che, promette l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, sarà ancora più ricca di novità”.