Oropa, incontro d’avvento con don Eugenio Nembrini e il rettore del Santuario: un’occasione per vivere l’Avvento in comunità

Venerdì 20 dicembre alle ore 21, si terrà il terzo incontro online del periodo di Avvento con Don Eugenio Nembrini e il Rettore del Santuario di Oropa. L’incontro offrirà un momento di riflessione e di preghiera, rivolto a tutti coloro che desiderano prepararsi al Natale riscoprendo la bellezza della fede vissuta in comunità, anche attraverso i mezzi digitali.

Don Eugenio Nembrini, sacerdote missionario di origini bergamasche e già rettore dell’Istituto Sacro Cuore di Milano, è noto per aver organizzato, sin dalla prima ondata della pandemia, un ciclo di Sante Messe online per i malati e per coloro che erano impossibilitati a recarsi in Chiesa. In una sua toccante lettera al quotidiano Avvenire, Don Nembrini ha condiviso la genesi di queste celebrazioni virtuali, caratterizzate dalla presenza dei “quadratini”, delle tante facce che appaiono sullo schermo durante i collegamenti. Nonostante il mezzo tecnologico, ha sottolineato come l’incontro cristiano in questo contesto non sia mai “immaginario”, ma un’esperienza autentica della presenza di Dio.

«La vita, anche quando è dura, è stupenda, perché proprio in questa vita il Mistero può vincere», afferma Don Nembrini, ricordandoci che Dio è sempre all’opera, anche nelle difficoltà. Il sacerdote, fratello del noto professore Franco Nembrini, ha messo in luce come lo stupore dei bambini di fronte alla vita spesso si perda nell’età adulta, sopraffatto dal cinismo e dalla delusione. Ma proprio in questi momenti, Dio interviene per risvegliare il cuore che Lui stesso ci ha donato. L’incontro si può seguire in diretta streaming nella Sala Frassati del Santuario oppure sul canale you tube di Oropa