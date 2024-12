Sicurezza stradale, da oggi in vigore il nuovo codice. Cosa cambia VIDEO

Ci siamo, da settimane se ne parla e da oggi, 14 dicembre, è tolleranza zero per chi fa uso di alcol, stupefacenti o per chi usa il telefonino alla guida. E poi ci sono novità per l'abbandono di animali in strada.

Le novità più importanti riguardano la sospensione breve della patente di guida da 7 a 15 giorni, elevati a 30 in caso di incidente per circolazione contromano, passaggio con il rosso, mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza (quando prescritti), utilizzo di dispositivi elettronici alla guida. Attenzione chi guida per esempio con il telefonino che avrà una multa tra 250 e 1.000 euro, con sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. La sospensione sale a 15 giorni se i punti sono più bassi. In caso di recidiva, la multa può raggiungere 1.400 euro, la sospensione arriva a tre mesi e si perdono da 8 a 10 punti.

Tra le grandi novità anche la guida in stato di ebbrezza: se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 ("niente alcool") e/o 69 ("solo veicoli con alcolock") per 2-3 anni, mentre se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, si applicano sia una sanzione detentiva che pecuniaria, e la sospensione della patente tra i 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia pena detentiva che pecuniaria, con sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Il vice commissario della Polizia Locale di Biella Barbirato spiega le principali novità del nuovo codice.

Multe più salate anche per chi ama la velocità: da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione avviene all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco dell'anno, la sanzione sale fra i 220 e gli 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Anche i nostri amici pelosetti sono contemplati: è prevista la revoca o la sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada. Si rischiano anche fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.