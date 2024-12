A Biella un incontro sulla sicurezza stradale rivolto agli over 65

Il Comune di Biella, con il supporto dell'Assessorato alle Politiche Sociali e in collaborazione con la Motorizzazione Civile, ha organizzato un incontro formativo che rientra nel progetto nazionale di educazione stradale "Metti la Sicurezza al Volante", un’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) per venerdì 13 dicembre.

L'appuntamento è presso il Centro Dinamico di Biella, Via Delleani 34, alle ore 15, e ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli utenti della strada, in particolare gli over 65, sui temi della sicurezza e della prevenzione degli incidenti stradali.

L'incontro durerà circa due ore, e si propone di offrire strumenti pratici per una guida più sicura e si concentrerà su una serie di tematiche fondamentali, come i cambiamenti del traffico veicolare e l'incidentalità, i principali fattori di rischio alla guida (distrazione, velocità, mancato rispetto delle precedenze) e il rispetto delle normative del Codice della Strada. Inoltre, verranno affrontati temi legati agli effetti di farmaci, alcol e droghe sulla guida, nonché l'importanza della manutenzione del veicolo (come la revisione periodica e lo stato degli pneumatici).

L’incontro rappresenta un’opportunità importante per gli over 65 di aggiornarsi e di acquisire informazioni fondamentali sulla sicurezza stradale, promuovendo una cultura della responsabilità alla guida.

Evento gratuito, aperto a tutti i cittadini over 65 del Comune.