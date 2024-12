Gaglianico illumina il Natale, l’accensione dell'albero e il sostegno a Telethon FOTO e VIDEO

Una serata speciale ha acceso il Natale a Gaglianico con l'illuminazione dell'albero e della nuova facciata esterna della chiesa, realizzata grazie al contributo dei parrocchiani e del Comune. In piazza, gli Alpini hanno offerto vin brulé e ristoro, accogliendo numerose famiglie in un'atmosfera di festa.

Ma le feste a Gaglianico sono appena iniziate e prende il via la 23a edizione di Gaglianico per Telethon, che da oltre due decenni mobilita il paese per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Quest'anno l'evento presenta una grande novità: la nuova location presso “La Cort d'l Notu” in Via Marconi 23, che per l'occasione sarà resa pedonale.

Grazie al lavoro di amministrazione e associazioni locali, quella del 2024 si preannuncia un’edizione speciale: "Siamo orgogliosi di far parte di questa squadra e di continuare una tradizione che unisce tutta Gaglianico – dichiarano gli organizzatori - In 22 anni abbiamo raccolto oltre 56.000 euro, un risultato straordinario reso possibile dalla generosità della nostra comunità."