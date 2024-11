Primo Corso Operatori Dos al Centro Formazione dei Vigili del Fuoco di Varallo FOTO e VIDEO

Durante il percorso formativo della durata di due settimane, sono stato trattati argomenti legati alla cartografia ed orientamento in ambiente rurale e forestale, tecniche di topografia applicata al soccorso, meteorologia, tecniche antincendio in ambiente forestale, reazione ed evolversi del fuoco, fattori predisponenti, strategia d'intervento, bonifica e gestione delle squadre a terra, studio dei diversi tipi di aeromobili impiegati nella lotta antincendio boschivo nonché addestramento alle tecniche delle comunicazioni T.B.T. (terra-bordo-terra) con l'ausilio di un simulatore informatico che permette la riproduzione di numerosi scenari d'intervento.

Il corso ha inoltre trattato le indicazioni operative per la gestione e utilizzo degli aeromobili della flotta aerea di Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi in accordo coi piani Regionali AIB e flotta aerea regionale (Come da normativa Nazionale L.353/2000)