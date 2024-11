Nuovo codice della strada, che cosa ci aspetta VIDEO

Nuovo codice della strada. Approvato in via definitiva anche al Senato il disegno di legge contiene tante novità, che puniscono in maniera più severa rispetto ad ora sia l’utilizzo del cellulare alla guida, che l’assunzione di alcol e droghe, e prevede nuove strette per i neopatentati e per chi usa i monopattini.

Entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'ultimo passo dopo la firma del presidente della Repubblica.

Noi abbiamo chiesto dei chiarimenti al vice commissario della Polizia Locale di Biella Cristina Barbirato.