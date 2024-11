Piedicavallo, la Pro Loco celebra i 20 anni: un traguardo all’insegna dell’amicizia e della passione per il territorio

In questi giorni la Pro Loco di Piedicavallo celebra un importante traguardo: il ventesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta il 23 novembre 2004. Nata dalle ceneri della storica Pro Loco del paese, è stata ricostituita da un gruppo di amici uniti dall’amore per Piedicavallo e Montesinaro e dalla voglia di promuovere il territorio con passione e dedizione. Con il tempo, questo gruppo si è ampliato e trasformato, collezionando orgogliosamente successi grazie alla capacità di valorizzare le bellezze del borgo alpino e di organizzare eventi che non smettono di coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Tra le iniziative più amate negli anni spiccano la festa estiva E...state a Piedicavallo, la camminata non competitiva Gir dal Burun, la celebre Rassegna di Cinema di Montagna e l’irresistibile cena a tema Aglioween, oltre ai tornei di tarocchi e alle numerose cene e gite sociali. “Penso sia straordinario il percorso fatto dalla Pro Loco nel corso di questi anni e sono felice di aver contribuito, anche se solo in piccola parte, a questo progetto”, ha dichiarato Annika Bordin, prima Presidente dell’associazione. “Vent'anni fa, quando con Annika abbiamo ri-fondato la nostra Pro Loco, lo abbiamo fatto con tanto entusiasmo e voglia di dare e fare per il nostro bellissimo paese”, aggiunge Sandro Mosca Siez, già Presidente. “Non è stato facile, allora, districarsi tra difficoltà e burocrazia, come non lo è oggi, ma ce l'abbiamo sempre fatta, perché siamo innanzitutto e soprattutto un gruppo unito di amici”.

"Quello dei vent’anni è un bel traguardo per una Pro Loco", dichiara Leonardo Jon Scotta, storico Presidente. "Nel 2004 non eravamo che un gruppo di amici che volevano bene a Piedicavallo e che ci hanno provato. Dopo i primi 18 anni in cui il gruppo è rimasto bene o male lo stesso era giusto passare il testimone e mi fa piacere che sia ora nelle mani di persone che hanno scelto di vivere tutto l'anno a Piedicavallo e che, a maggior ragione danno nuova linfa a questa realtà, coinvolgendo nuovi amici uniti dalla passione per la montagna e che hanno piacere di riconoscersi sotto i colori della nostra Pro Loco".

Oggi, sotto la guida dell’attuale Presidente Veronica Rosazza Prin, la Pro Loco continua nei suoi propositi. “Essere Presidente in occasione del ventennale è per me un onore,” afferma Veronica. “Anche se ho sempre preso parte alle attività della Pro Loco, la mia avventura è di fatto appena cominciata e mi auguro di avere modo, in questo percorso, di incontrare ancora tanti nuovi amici con cui condividere le esperienze magnifiche che la vita associativa ha da regalare”. In occasione del ventennale, la Pro Loco ha scelto di rinnovare le proprie divise, mantenendo il tradizionale colore verde, ma con un tocco moderno: la nuova divisa, studiata da Debora, vede il logo, ora verde fluo, abbinato all’elegante e intramontabile nero. Sebbene non siano previsti festeggiamenti ufficiali per il ventennale, i volontari sono già al lavoro per gli eventi del periodo natalizio, durante il quale è atteso il solito alto numero di turisti innamorati del borgo alpino.

Nel frattempo, è stata convocata l'assemblea dei soci, che si terrà domenica 1 dicembre, in sede, che avrà il compito, tra gli altri, di definire il programma degli eventi del 2025. La storia della Pro Loco di Piedicavallo si aggiunge così alle tante testimonianze che dimostrano come passione, collaborazione e amicizia siano alla base del successo di qualunque iniziativa. Un messaggio che risuona forte nelle montagne biellesi.