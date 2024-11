"DogfyDiet: Cibo per Cani Naturale e Dieta BARF"

Il legame tra benessere fisico e alimentazione appare oggi chiaramente agli occhi di tutti, ma la sua realtà non è così scontata come potrebbe sembrare. Per giungere a questa consapevolezza, infatti, abbiamo dovuto attraversare anni di miopia, a non volerla chiamare cecità, di fronte al processo di industrializzazione del cibo, che, per usare un eufemismo, presenta oggi non poche criticità: aumento dei conservanti, perdita di qualità nutrizionale e malattie, solo per citarne alcune.

L’alimentazione, soggetta alle dinamiche industriali di produzione, ha sacrificato la qualità sull’altare dell’accessibilità dei costi e dell’ampia disponibilità dei prodotti; in sintesi, la qualità ha lasciato il posto alla quantità. Per fortuna oggi sono moltissimi i consumatori consapevoli che scelgono prodotti di qualità, ed è interessante come questa nuova sensibilità trovi un connubio virtuoso nella nascita di un nuovo rapporto con gli animali domestici.

Sono sempre più infatti, le persone che per l’alimentazione dei propri animali domestici, richiedono prodotti di alta qualità, per garantire ai loro amici a quattro zampe benessere fisico, psicologico e un giusto apporto nutrizionale.

Le ultime novità per il benessere alimentare del nostro cane

Il principio alla base delle ultime tendenze è quello di utilizzare per il nostro cane solo alimenti naturali non processati, simili a quelli che potrebbe trovare in natura. Da qui il nome, dieta naturale, altrimenti conosciuta come BARF (acronimo di "Bones and Raw Food" o "Biologically Appropriate Raw Food"). Il cibo per cani che segue questi principi è costituito principalmente da alimenti crudi, dunque privi di additivi e conservanti, e che per questo motivo risulta molto più digeribile rispetto ai corrispettivi industriali.

Ma i vantaggi della dieta naturale non finiscono qui: oltre alla maggior digeribilità, infatti, molti proprietari riportano una diminuzione dei problemi gastrointestinali nei loro cani e una riduzione significativa delle irritazioni cutanee, dovuta all’assenza di allergeni presenti invece nei prodotti commerciali. Benefici non meno importanti derivano dalla migliore capacità di assorbimento dei nutrienti presenti nei cibi naturali, con conseguente aumento della massa muscolare, e una riduzione delle feci, sintomo di un migliore assorbimento.

L’importanza di una dieta personalizzata

Questo tipo di alimentazione produce effetti benefici per la salute e il benessere del nostro fedele compagno, ma è importante che sia affiancata a un’analisi precisa delle sue specifiche esigenze nutrizionali, che consideri variabili come età, razza, sesso, stato di salute e altro ancora.

Per questo motivo è importante rivolgersi a esperti nutrizionisti veterinari in grado di individuare con precisione i bisogni nutrizionali specifici del nostro animale per definire un piano di alimentazione bilanciato. Attraverso una consulenza nutrizionale è possibile infatti valutare le esigenze nutrizionali del nostro cane, affinché possa raggiungere il suo peso ideale e ricevere la giusta quantità di macronutrienti, per il suo benessere fisico e psicologico.

Preparare ogni giorno cibi naturali per il nostro cane può richiedere una grande dose di impegno, motivo per cui alcune persone, dopo qualche periodo, potrebbero scoraggiarsi e tornare ad acquistare cibi industriali. Per fortuna è possibile affidare la preparazione di cibi naturali a team di esperti che tengono conto di tutte le informazioni per offrire un pasto sano, realizzato con prodotti naturali di prima scelta e pensato per soddisfare le esigenze specifiche per il vostro cane. L’amore passa attraverso il cibo, e il miglior modo per prendersi cura del proprio fedele amico è offrirgli pasti naturali di prima scelta, per la sua salute e per la sua felicità.